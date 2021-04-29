Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тоня Матвиенко призналась, кто имеет влияние на ее младшую дочь. Это не бабушка и не папа

Сегодня, 15:02

Тоня Матвиенко назвала младшую дочь в честь мамы. Но вот влияние на маленькую Нину имеет вовсе не звездная бабушка

Украинские исполнительницы Тоня и Нина Матвиенко в программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" рассказали, кого слушает Нина-младшая и о ссорах в звездном семействе.

Тоня Матвиенко мама дважды. Впервые она забеременела в 17 лет, а второй раз в 34. И каждый раз опасения были разные.

"Тогда я была психологически не готова. Очень многого не знала. Главная проблема – опыта не было, от этого трудновато было. А сейчас тоже непросто. Родить в 34 – столько уже знаешь и страх появился, чтобы все прошло хорошо", – рассказала Тоня.

И хоть певицу поддерживали родители, но не все было гладко.

"Больше переживала, как буду заканчивать школу и что там скажут. Я была счастлива, что стану молодой мамой. Были какие-то взгляды, но меня это не волновало", – поделилась Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко с дочкой Тоней и внучкой Ульяной
Нина Матвиенко с дочкой Тоней и внучкой Ульяной
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Новость о беременности шокировала маму, но когда молодожены сообщили о женитьбе, Нине Митрофановне отлегло.

"Дело в том, что она сразу пришли с иконками – благословить их на свадьбу", – призналась украинская артистка.

Певицы поделились опытом воспитания дочерей, в том числе рассказали о наказании.

"У нас нет наказаний. Можем отругать, планшет не дать. А угол, гречка – такого нет", – говорит Тоня.

Единственная, кто имеет влияние на Нину-младшую – старшая сестра.

"Вот кто строит, то это Ульяна. От поверьте – не мама, не папа. Нина делает глаза умоляющие: "Бабушка, спасай", – рассказывает Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко и Тоня с мужем и детьми
Нина Матвиенко и Тоня с мужем и детьми
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

По поводу ссор между мамой и дочерью звезды отшучиваются.

"Арсен берет дубинку и разгоняет", – шутит Нина Матвиенко.

" Лучше этот день пережить, а потом сказать: "Доброе утро". Я стараюсь маме там в Viber написать: "Простите меня", – призналась Тоня.

Ранее Нина Матвиенко рассказала о своем детстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тоню Матвиенко заметили в объятиях мужчины, и это не Мирзоян Олег Скрипка назвал артистку, которая вдохновила его начать певческую карьеру "Это такая травма": Тоню Матвиенко пытался изнасиловать врач в детской больнице
Нина Матвиенко Тоня Матвиенко
Реклама

Новости партнеров

Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Замуж за принца! Русские актрисы, у которых жизнь - сказка
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Вчера, 19:09Фаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 18:13Вкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

Вчера, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
45-летняя Падалко показала реальное фото
45-летняя Падалко показала реальное фото
Разрыв отношений с этими знаками Зодиака - сущий ад!
Разрыв отношений с этими знаками Зодиака - сущий ад!
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Модный выход. Рианна показала, как стильно носить мини-юбку
Модный выход. Рианна показала, как стильно носить мини-юбку

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять