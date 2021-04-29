Тоня Матвиенко призналась, кто имеет влияние на ее младшую дочь. Это не бабушка и не папа
Тоня Матвиенко назвала младшую дочь в честь мамы. Но вот влияние на маленькую Нину имеет вовсе не звездная бабушка
Украинские исполнительницы Тоня и Нина Матвиенко в программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" рассказали, кого слушает Нина-младшая и о ссорах в звездном семействе.
Тоня Матвиенко мама дважды. Впервые она забеременела в 17 лет, а второй раз в 34. И каждый раз опасения были разные.
"Тогда я была психологически не готова. Очень многого не знала. Главная проблема – опыта не было, от этого трудновато было. А сейчас тоже непросто. Родить в 34 – столько уже знаешь и страх появился, чтобы все прошло хорошо", – рассказала Тоня.
И хоть певицу поддерживали родители, но не все было гладко.
"Больше переживала, как буду заканчивать школу и что там скажут. Я была счастлива, что стану молодой мамой. Были какие-то взгляды, но меня это не волновало", – поделилась Тоня Матвиенко.
Новость о беременности шокировала маму, но когда молодожены сообщили о женитьбе, Нине Митрофановне отлегло.
"Дело в том, что она сразу пришли с иконками – благословить их на свадьбу", – призналась украинская артистка.
Певицы поделились опытом воспитания дочерей, в том числе рассказали о наказании.
"У нас нет наказаний. Можем отругать, планшет не дать. А угол, гречка – такого нет", – говорит Тоня.
Единственная, кто имеет влияние на Нину-младшую – старшая сестра.
"Вот кто строит, то это Ульяна. От поверьте – не мама, не папа. Нина делает глаза умоляющие: "Бабушка, спасай", – рассказывает Нина Митрофановна.
По поводу ссор между мамой и дочерью звезды отшучиваются.
"Арсен берет дубинку и разгоняет", – шутит Нина Матвиенко.
" Лучше этот день пережить, а потом сказать: "Доброе утро". Я стараюсь маме там в Viber написать: "Простите меня", – призналась Тоня.
Ранее Нина Матвиенко рассказала о своем детстве.
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