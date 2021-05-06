Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тоня Матвиенко появилась на обложке глянца с дочками, но без Арсена Мирзояна (фото)

Сегодня, 15:27

Украинская артистка стала героиней нового выпуска популярного журнала и позировала со своими дочками для обложки. Артистка призналась, что именно такое желание загадала на свое 40-летие

Тоня Матвиенко с дочками Ниной и Ульяной
Тоня Матвиенко с дочками Ниной и Ульяной
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочь Нины Матвиенко, певица Тоня Матвиенко, которая недавно призналась, кто имеет влияние на ее младшую дочь, позировала со своими девочками для обложки популярного глянца. 5-летняя Нина и 22-летняя Ульяна вместе с их звездной мамой украсили новый номер журнала Viva! Однако супруга певицы, Арсена Мирзояна на фото не было.

На обложке, опубликованном в Instagram-аккаунте Тони Матвиенко, она одета в платье изумрудного цвета украинского дизайнера Olya Mak. Старшая дочь певицы, Ульяна, тоже позирует в элегантном атласном наряде, а младшая, Нина, наоборот одета в яркое красочное платье.

"Какие три желания я загадала на свои 40? Здоровье моей семье, отпраздновать юбилей на сцене и быть королевой со своими принцессами на обложке", – подписала фото Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко с дочками на обложке VIVA!
Тоня Матвиенко с дочками на обложке VIVA!
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В самом интервью певица раскрыла детали своей музыкальной карьеры и вспомнила, как в 17 лет бросила музыку на какое-то время. Зато теперь артистка имеет все, о чем она когда-либо мечтала.

"Мне сейчас 40 и мне клево. У меня есть все, о чем я когда-то мечтала. Да, было тяжело, не упало ничего с неба. Взаимная любовь, дети. Любовь – большое приключение всей жизни", – сказала Тоня Матвиенко.

Певица также вспомнила, как ей пришлось оставить карьеру на какое-то время.

"В 17 лет я стала мамой, поэтому покончила с музыкой и выбрала, как мне казалось, более стабильную профессию, надо было обеспечивать семью. Была и пиарщицей, и в художественной галерее работала – везде чувствовала, что это не мое. А в 26 пришла к маме на кухню и сказала: "Хватит, хочу быть певицей", потому что это была мечта всей моей жизни", – поделилась звезда.

Напомним, что ранее Нина Матвиенко сделала неожиданное признание о своем детстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 15:15Психо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

Сегодня, 12:18Вкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Сегодня, 08:40Психо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

Вчера, 20:02No Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

Вчера, 18:21Звездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Вчера, 17:49Вкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

Вчера, 17:09Фаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Вчера, 15:25Звездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

Вчера, 14:43Звездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Вчера, 13:42Events

День матери-2021: что подарить маме в праздник

Вчера, 13:03Звездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

Вчера, 08:20Психо

Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

4 маяЗвездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

4 маяЗвездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

4 маяВкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
10 российских клипов 90-х, о которых невозможно забыть
10 российских клипов 90-х, о которых невозможно забыть
Агутин признался, почему больше не спит с Варум в одной комнате
Агутин признался, почему больше не спит с Варум в одной комнате
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять