Тоня Матвиенко появилась на обложке глянца с дочками, но без Арсена Мирзояна (фото)

Украинская артистка стала героиней нового выпуска популярного журнала и позировала со своими дочками для обложки. Артистка призналась, что именно такое желание загадала на свое 40-летие

Тоня Матвиенко с дочками Ниной и Ульяной Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочь Нины Матвиенко, певица Тоня Матвиенко, которая недавно призналась, кто имеет влияние на ее младшую дочь, позировала со своими девочками для обложки популярного глянца. 5-летняя Нина и 22-летняя Ульяна вместе с их звездной мамой украсили новый номер журнала Viva! Однако супруга певицы, Арсена Мирзояна на фото не было.

На обложке, опубликованном в Instagram-аккаунте Тони Матвиенко, она одета в платье изумрудного цвета украинского дизайнера Olya Mak. Старшая дочь певицы, Ульяна, тоже позирует в элегантном атласном наряде, а младшая, Нина, наоборот одета в яркое красочное платье.

"Какие три желания я загадала на свои 40? Здоровье моей семье, отпраздновать юбилей на сцене и быть королевой со своими принцессами на обложке", – подписала фото Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко с дочками на обложке VIVA! Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В самом интервью певица раскрыла детали своей музыкальной карьеры и вспомнила, как в 17 лет бросила музыку на какое-то время. Зато теперь артистка имеет все, о чем она когда-либо мечтала.

"Мне сейчас 40 и мне клево. У меня есть все, о чем я когда-то мечтала. Да, было тяжело, не упало ничего с неба. Взаимная любовь, дети. Любовь – большое приключение всей жизни", – сказала Тоня Матвиенко.

Певица также вспомнила, как ей пришлось оставить карьеру на какое-то время.

"В 17 лет я стала мамой, поэтому покончила с музыкой и выбрала, как мне казалось, более стабильную профессию, надо было обеспечивать семью. Была и пиарщицей, и в художественной галерее работала – везде чувствовала, что это не мое. А в 26 пришла к маме на кухню и сказала: "Хватит, хочу быть певицей", потому что это была мечта всей моей жизни", – поделилась звезда.

Напомним, что ранее Нина Матвиенко сделала неожиданное признание о своем детстве.

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