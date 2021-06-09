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Тоня Матвиенко поделилась забавным архивным видео с росписи с Арсеном Мирзояном

Сегодня, 11:08

Дочь Нины Матвиенко и ее супруг вчера отпраздновали важное событие в их семье – пара вместе уже четыре года. Тоня воспользовалась случаем и поделилась с подписчиками архивным видео

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном
Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном
Фото: пресс-служба

40-летняя певица Тоня Матвиенко, которая ранее появилась на обложке глянца с дочками без Арсена Мирзояна, поздравила своего возлюбленного с их четвертой годовщиной брака. Артистка опубликовала архивное видео, которое было снято за несколько дней до их свадьбы в 2017 году.

В ролике, которым Тоня Матвиенко поделилась в своем Instagram-аккаунте, они с Арсеном и тремя их друзьями прямо на улице пьют шампанское. Однако, телефон супруга Тони не записал видео, так что о чем говорили молодожены – останется для публики в тайне.

"Видео без звука, но это не важно! Нам официально с Арсен Мирзоян четыре года. День росписи 8.06.2017, свадьба ровно через неделю", – написала Тоня Матвиенко.

В комментариях певец пошутил насчет отсутствия звука.

"Ну мой телефон сохранил в тайне, о чем мы там говорили", – написал Арсен Мирзоян.

В отличие от свадьбы, роспись звездных супругов прошла скромно в окружении друзей и родных. Тоня Матвиенко надела летнее белое платье, а на голову – украшение с ромашками.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Видео: instagram.com/tonya_matvienko

Также в Instastories Тоня Матвиенко опубликовала романтичное фото, на котором они с Арсеном обнимают и целуют друг друга.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили четвертую годовщину
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили четвертую годовщину
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, что свадьба Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко состоялась несколькими днями позднее, 15 июня 2017 года. На празднике были друзья и родственники пары, а само мероприятие прошло на берегу Днепра. Во время торжества Тоня Матвиенко сменила два платья – оба от украинских брендов.

Смотрите также в ролике, как звездные пары формируют семейный бюджет:

Ранее Нина Матвиенко рассказала, что делает для своего здоровья во время пандемии.

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