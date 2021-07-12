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Том Круз пришел на игру Уимблдон с предполагаемой возлюбленной. Что о ней известно

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
12 июля, 10:02
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Том Круз и его коллега по фильму "Миссия невыполнима 7" Хейли Этвелл вместе посетили матч Уимблдона. Слухи о том, что у них роман, появились еще в прошлом году
Хейли Этвелл и Том Круз посетили матч Уимблдонского турнира
Хейли Этвелл и Том Круз посетили матч Уимблдонского турнира / Фото: Getty Images

Роман Тому Крузу с его коллегой по фильму "Миссия невыполнима 7" Хейли Этвелл приписывают с прошлого года, когда начались съемки боевика. Накануне они вместе появились в Лондоне на игре Уимблдонского турнира.

Многие восприняли этот выход звезд как подтверждение их романтических отношений. Но, учитывая, что вместе с Крузом и Этвелл была актриса Пом Клементьефф, которая тоже снимается в шпионском фильме, напрашивается вывод, что это может быть отличным промо к "Миссии".

Пом Клементьефф, Том Круз и Хейли Этвелл в Лондоне / Фото: Getty Images

Том Круз из тех селебритис, которые тщательно скрывают свою личную жизнь. Потому возможный роман с Этвелл – это первое серьезное увлечение актера, о котором стало известно широкой публике после расставания Круза с Кэти Холмс в 2012 году.

Том Круз и Хейли Этвелл на съемках "Миссия невыполнима 7" / Фото: instagram.com/wellhayley

Ни Хейли, ни Том не спешат подтверждать или опровергать слухи о "химии" между ними. Однако источник рассказал изданию The Sun, что актеры нашли общий язык с первого дня знакомства и очень сблизились.

Что известно о новой (возможной) девушке Тома Круза

Хейли Этвелл – британка. Ей 39 лет. Широкую известность актрисе принесла работа в фильмах студии Marvel о Капитане Америка, где она сыграла агента Пегги Картер, а также после выхода в 2015 году сериала о ее выдающейся героине – "Агент Картер".

Хейли Этвелл в роли Пегги Картер / Кадр из сериала "Агент Картер"

В ее фильмографии достаточно много кассовых картин, включая "Герцогиню" с Кирой Найтли, "Кристофер Робин" с Юэном Макгрэгором, драму "Говардс-Энд", эпизоды в "Черном зеркале" и "Агенты Щ.И.Т".

Хейли Этвелл / Фото: instagram.com/wellhayley

О личной жизни Этвелл известно практически ничего. Она не была замужем.

Напомним, что Тому Крузу 3 июля исполнилось 59 лет. С 2006 года по 2012-й он был женат на Кети Холмс. Всего у актера было три жены, в числе которых Николь Кидман, и трое детей (двое из них – приемные).

Как звезды относятся к флирту, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Том Круз обматерил съемочную группу "Миссия невыполнима".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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