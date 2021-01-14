Том Круз купил роботов для слежки за непослушными коллегами. Все из-за COVID-19!

Недавно актер накричал на сотрудников, которые не соблюдали нормы безопасности

Голливудский актер Том Круз так переживает за съемки фильма "Миссия невыполнима 7", что приобрел двух роботов, которые теперь будут патрулировать съемочную площадку, сообщает The Sun.

Роботы, которые, по словам инсайдеров, стоят баснословных денег, будут регулярно проверять каждого члена съемочной группы, делая тесты на COVID-19. Они также будут "патрулировать" помещение во время съемок.

Возможно, это связано с тем, что не все коллеги Тома придерживаются правил безопасности во время пандемии. А так как Том не может физически присутствовать на каждой съемочной локации и всех контролировать, он решил заменить себя роботами.

Том Круз на съемках "Миссия невыполнима" Фото: Getty Images

Недавно Круз накричал на своих сотрудников, которые пришли на площадку без маски. Том очень беспокоится о том, что киноиндустрия и так в упадке из-за пандемии, а тут еще и безалаберные сотрудники создают неприятности.

Ранее мы сообщали, что Том Круз тайно встречается с 38-летней партнершей по фильму "Миссия невыполнима 7".

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