Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Том Круз купил роботов для слежки за непослушными коллегами. Все из-за COVID-19!

Сегодня, 11:13

Недавно актер накричал на сотрудников, которые не соблюдали нормы безопасности

Голливудский актер Том Круз так переживает за съемки фильма "Миссия невыполнима 7", что приобрел двух роботов, которые теперь будут патрулировать съемочную площадку, сообщает The Sun.

Роботы, которые, по словам инсайдеров, стоят баснословных денег, будут регулярно проверять каждого члена съемочной группы, делая тесты на COVID-19. Они также будут "патрулировать" помещение во время съемок.

Возможно, это связано с тем, что не все коллеги Тома придерживаются правил безопасности во время пандемии. А так как Том не может физически присутствовать на каждой съемочной локации и всех контролировать, он решил заменить себя роботами.

Том Круз на съемках "Миссия невыполнима"
Том Круз на съемках "Миссия невыполнима"
Фото: Getty Images

Недавно Круз накричал на своих сотрудников, которые пришли на площадку без маски. Том очень беспокоится о том, что киноиндустрия и так в упадке из-за пандемии, а тут еще и безалаберные сотрудники создают неприятности.

Ранее мы сообщали, что Том Круз тайно встречается с 38-летней партнершей по фильму "Миссия невыполнима 7".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Миссия выполнима. Том Круз может снять финал знаменитой франшизы в космосе - СМИ Николь Кидман дала редкий комментарий о браке с Томом Крузом: «Мы были счастливы» Тиктокер снял Тома Круза на крыше движущегося поезда во время съемок "Миссия невыполнима-7": видео
Миссия невыполнима Том Круз
Реклама

Новости партнеров

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода

Популярные статьи

Сегодня, 07:30Fun

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:00Fun

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 23:13Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

Вчера, 21:00Fun

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

Вчера, 18:05Шоу-бизнес

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

Вчера, 17:05Психология

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

Вчера, 15:56Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяFun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

12 январяEvents

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

12 январяFood

Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

12 январяFood

Тесто для вареников на старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

11 январяFun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

11 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

11 январяFood

Что должно стоять на столе на старый Новый год

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Анита Луценко рассказала о смерти экс-возлюбленного от рака
Анита Луценко рассказала о смерти экс-возлюбленного от рака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять