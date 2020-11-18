Тина Кароль поздравила сына с днем рождения: как выглядит 12-летний Вениамин

Мальчику исполняется 12 лет

У Тины Кароль сегодня особенный день – знаменитая певица отмечает день рождения своего сына Вениамина. Мальчику исполняется 12 лет!

На своей странице в Instagram в Instastories Тина поделилась несколькими фото с сыном. Артистка тепло поздравила мальчика, назвав его "мужчиной своей мечты".

Скриншот: Instagram Тины Кароль

"Ты гордость и вселенная, любимый мой малыш, мужчина моей мечты", – написала Тина.

Сегодня Тину поздравляют ее поклонники: специально ко дню рождения Вениамина они записали сотни видео, которыми артистка делится в Instagram.

Скриншот: Instagram Тины Кароль

Отметим, что сына Вениамина Тина Кароль родила 18 ноября 2008 года от своего покойного супруга Евгения Огира. Сейчас Вениамин проживает и учится в Великобритании. Ранее мальчик приезжал к маме во время жесткого карантина.

Недавно Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности. Звезда призналась, что хотела бы родить девочку, и лучше, если это произойдет незапланированно.

Напомним, мы писали, что Тина Кароль рассказала, каким должен быть ее мужчина мечты.

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