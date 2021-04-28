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Тина Кароль показала трогательный снимок мужа в годовщину его смерти

Сегодня, 11:34

Артистка опубликовала фото со своим покойным супругом Евгением Огиром. Мужчина скончался ровно восемь лет назад от онкологического заболевания

Тина Кароль, которая выпустила live-концерт, почтила память своего покойного супруга, Евгения Огира, который скончался в возрасте 32 лет от рака желудка. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с Евгением и их сыном Вениамином.

"Ты улыбаешься мне в вечности, я принадлежу тебе в бесконечности", – трогательно подписала фото Тина.

Скриншот: Instagram

Тина Кароль и Евгений Огир обвенчались 15 июня 2008 года в Лавре, а в ноябре того же года у них родился сын Вениамин. Евгений ушел из жизни 28 апреля 2013 года после продолжительной болезни. О смерти супруга Тина Кароль узнала, будучи на выступлении в другом городе – тогда Евгений попросил артистку не оставаться рядом с ним, а все же уехать на концерт.

Пережить утрату Тине помог их с Евгением сын Вениамин. Сейчас мальчик живет и учится в Великобритании.

Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль с сыном Вениамином
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Ранее мы сообщали, что Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.

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Тина Кароль
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