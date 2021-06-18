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Тина Кароль подчеркнула талию стильным поло от Louis Vuitton за 39 тыс. гривен (фото)

Сегодня, 11:04

Певица продолжает радовать поклонников стильными нарядами во время своей поездки в Казахстан. Туда артистка отправилась продвигать свой новый альбом "Красиво"

Тина Кароль в топе от Louis Vuitton
Тина Кароль в топе от Louis Vuitton
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Певица Тина Кароль, которая вчера в костюме-пижаме от Louis Vuitton за 103 тыс. грн пришла на радио в Казахстане, появилась в новом стильном образе. В этот раз звезда тоже отдала предпочтение любимому бренду.

В Instagram повяилось новое фото Тины Кароль во время визита на радиостанцию украинской франшизы – Lux FM. Певица надела поло из шерстяного трикотажа с фирменным узором "Since 1854" от модного дома Louis Vuitton и обтягивающие черные брюки с высокой талией. Стоимость подобного поло – 1200 евро (около 39 тысяч гривен).

Скриншот / louisvuitton.com

Дополнили образ звезды туфли с острым мысом. Такой наряд подчеркнул точеную фигуру Тины Кароль.

Скриншот Instagram

Во время эфира на радио Тина Кароль прошла звездный блиц-опрос, во время которого ответила на самые провокационные вопросы. Однако ведущим не удалось "подловить" звезду – на все вопросы она ответила отрицательно. Так, например, певица призналась, что никогда не пользовалась своим статусом, чтобы быстрее пройти очередь в каком-либо заведении, а также никогда не искала в поисковике свое имя, чтобы проверить частые запросы о себе.

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Тина Кароль приехала в Казахстан на неделю продвигать свой альбом "Красиво". Во время утреннего шоу на одном из местных телеканалов, Тина Кароль призналась, что не ожидала, что у нее в Казахстане так много поклонников. Звезда уже успела выступить на местных телепередачах и побывала на Зеленом рынке в Алматы.

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Ранее Тина Кароль, одетая в топ за 33 тыс. грн от Louis Vuitton, появилась на рынке в Казахстане.

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