Тина Кароль подтвердила покупку земли в Карпатах: "Тут живу я, пусть все знают"
Певица приобрела большой участок земли
Тина Кароль, которая рассекретила свои доходы во время локдауна, купила участок земли в Карпатах. Певица давно мечтала о собственном доме в живописном уголке Украины, и наконец начала реализовывать эту идею.
Тина не собирается скрывать информацию о своей покупке, как это делают многие известные личности. Наоборот, она открыто рассказывает о владениях.
"Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет аккуратно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают", – призналась Кароль в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Светской жизни".
Артистка добавила, что сейчас у нее в распоряжении имеется 4 гектара земли, и что когда работники соответствующих госслужб узнали о том, где участок Тины, стоимость на землю рядом с ней резко выросла.
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Напомним, что ранее Тина Кароль умилила кадрами с празднования дня рождения в Турции.
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