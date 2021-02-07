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Тина Кароль подтвердила покупку земли в Карпатах: "Тут живу я, пусть все знают"

Сегодня, 16:51

Певица приобрела большой участок земли

Тина Кароль, которая рассекретила свои доходы во время локдауна, купила участок земли в Карпатах. Певица давно мечтала о собственном доме в живописном уголке Украины, и наконец начала реализовывать эту идею.

Тина не собирается скрывать информацию о своей покупке, как это делают многие известные личности. Наоборот, она открыто рассказывает о владениях.

Тина Кароль часто проводит время в Карпатах
Фото: instagram.com/_fantina

"Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет аккуратно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают", – призналась Кароль в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Светской жизни".

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Артистка добавила, что сейчас у нее в распоряжении имеется 4 гектара земли, и что когда работники соответствующих госслужб узнали о том, где участок Тины, стоимость на землю рядом с ней резко выросла.

Как Тина Кароль покорила Говерлу, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Тина Кароль умилила кадрами с празднования дня рождения в Турции.

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