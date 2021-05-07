Тина Кароль обновила авто – теперь у звезды Range Rover за три млн гривен и личный водитель (видео)
Папарацци сняли на видео, как Тина Кароль выходит из машины престижной марки. Но это не единственное авто певицы – у нее осталось несколько машин от покойного супруга
Певица Тина Кароль, экс-бойфренд которой рассказал об их тайном романе, владеет несколькими автомобилями. Теперь автопарк звезды пополнился еще одним – элитным Range Rover за три миллиона гривен. При этом, сама певица предпочитает не сидеть за рулем, ведь для этого у нее есть личный водитель.
Так, на днях папарацци заметили певицу у столичного ВДНХ. На видео в программе "Викриття", опубликованной на YouTube-канале Kyiv.LIVE, звезда выходит из авто, а ей подают руку.
При этом Тина была с минимальным макияжем, необычной прической и в повседневной одежде.
Недавно Тина Кароль призналась в интервью, что у нее три автомобиля. Два от ее покойного мужа Евгения, а один – ее собственный.
Ранее Владимир Остапчук высказался о скандале Кароль и Поляковой.
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