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Тина Кароль обновила авто – теперь у звезды Range Rover за три млн гривен и личный водитель (видео)

Сегодня, 13:52

Папарацци сняли на видео, как Тина Кароль выходит из машины престижной марки. Но это не единственное авто певицы – у нее осталось несколько машин от покойного супруга

Авто Тины Кароль
Авто Тины Кароль
Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль, экс-бойфренд которой рассказал об их тайном романе, владеет несколькими автомобилями. Теперь автопарк звезды пополнился еще одним – элитным Range Rover за три миллиона гривен. При этом, сама певица предпочитает не сидеть за рулем, ведь для этого у нее есть личный водитель.

Так, на днях папарацци заметили певицу у столичного ВДНХ. На видео в программе "Викриття", опубликованной на YouTube-канале Kyiv.LIVE, звезда выходит из авто, а ей подают руку.

Авто Тины Кароль
Авто Тины Кароль
Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/tina_karol

При этом Тина была с минимальным макияжем, необычной прической и в повседневной одежде.

Скриншот из YouTube / Kyiv LIVE

Недавно Тина Кароль призналась в интервью, что у нее три автомобиля. Два от ее покойного мужа Евгения, а один – ее собственный.

Ранее Владимир Остапчук высказался о скандале Кароль и Поляковой.

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