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Тимур Мирошниченко больше не ведущий программы Зірковий шлях

Сегодня, 12:35

Сегодня ведущий провел свой последний эфир программы "Зірковий шлях"

Тимур Мирошниченко, который недавно отказался вести "Славянский базар", больше не ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Об этом сообщается на Instagram-странице проекта.

Команда проекта поблагодарила Тимура за работу и отметила, что ведущий вместе со своей коллегой Аленой Винницкой провел более двух сот эфиров программы "Зірковий шлях".

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко
Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Команда проекта благодарит Тимура за более чем полтора года невероятного сотрудничества. За это время, вместе с партнершей по программе – Аленой Винницкой ведущий провел более двух сот выпусков "Зіркового шляху", где рассказал около тысячи историй о знаменитостях", – сказано в сообщении.

Отмечается, что за это время Тимур не раз и сам становился героем программы. Он делился самыми главными событиями из своей жизни с проектом о звездах. Так программа "Зірковий шлях" одна из первых рассказывала о рождении сына и новом жилье ведущего.

Ранее мы рассказывали, белорусы поблагодари Тимура Мирошниченко за отказ вести "Славянский базар".

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