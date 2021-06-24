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Тимберлейк публично поддержал свою экс-возлюбленную Спирс в борьбе против опекунства

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
24 июня, 11:02
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Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс встречались с 1997 по 2002 год. Сейчас актер и певец женат на Джессике Бил, с которой он растит двоих сыновей
Джастин Тимберлейк написал слова поддержки Бритни Спирс
Джастин Тимберлейк написал слова поддержки Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Известный певец, актер и бывший возлюбленный Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, публично поддержал артистку в борьбе против ее отца-опекуна.

Бритни выступила в суде и раскрыла ужасающие подробности о том, как в течение 13 лет ее отец и его помощники тотально контролировали ее жизнь. Бритни запрещали выходить замуж, заводить детей, накачивали наркотиками и следили за ней каждую минуту.

Тимберлейк в своем Twitter-аккаунте призвал всех поддержать Спирс. Артист написал несколько сообщений.

"После всего, что мы сегодня увидели, мы должны поддержать Бритни в это непростое время. Несмотря на все, что было в прошлом, хорошее и плохое, и не важно, как давно это было...Все, что сейчас с ней происходит – это неправильно", – пишет Джастин.

Скриншот: Twitter

"Никого и никогда нельзя удерживать против их воли, никто не должен просить разрешения на доступ ко всему, над чем он усердно работал", – заявляет Джастин, имея в виду тот факт, что Бритни запрещают распоряжаться своими финансами и контролировать концертную деятельность.

Скриншот: Twitter

"Мы с Джесс (Джессикой Бил – Ред.) посылаем любовь и поддержку Бритни. Надеемся, что суд и ее семья примут правильное решение и дадут ей возможность жить так, как она хочет", – заявляет Джастин.

Скриншот: Twitter

Напомним, в 2008 году, когда Бритни Спирс лежала в психиатрической больнице после нервного срыва, ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Опека над сыновьями артистки перешла к ее бывшему супругу.

Ранее Бритни Спирс впервые прокомментировала документалку о себе.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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