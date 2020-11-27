"Ти ж мене підманула": грузинские вокалистки без акцента спели знаменитую украинскую песню (видео)
Девушки также спели эту композицию и на грузинском
Группа Тріо Mandili из Грузии удивила Сеть песней на украинском языке. Девушки почти без акцента исполнили знаменитую композицию "Ти ж мене підманула". Часть песни девушки спели на украинском, а вторую часть – перевели на грузинский.
Девушки получили известность в Грузии и Европе благодаря музыкальному видео, в котором они выполняют грузинскую народную песню "Апарека". Этот ролик, размещенный в Сети, стал вирусным и собрал более четырех миллионов просмотров.
Трио Mandili были приглашены в многочисленные радио- и телевизионные программы дома и за рубежом и выступали на фестивалях в Бельгии и Польши, а также давали концерты в Болгарии, России и Украине. Trio Mandili участвовали в грузинском национальном отборе на "Евровидение-2017" с песней Me da Shen. Но заняли лишь 12-е место.
Напомним, песню Нади Дорофеевой сравнили с хитом Алины Гросу.Мы также сообщали, что песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемеров.
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