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"Теперь вы знаете обо мне все": Иракли Макацария показал, как выглядел до популярности

Сегодня, 18:32

Бывший герой шоу "Холостяк" опубликовал архивные фото

Грузинский бизнесмен и экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария решил удивить поклонников и в Instagram опубликовал фото, как он выглядел в разные годы своей жизни.

Бизнесмен решил показать, как он менялся. В подборке есть фото Иракли со школы, с бабушкой, с сестрой, где он подросток.

"Теперь вы знаете обо мне все", – написал Макацария

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария c сестрой
Иракли Макацария c сестрой
Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария.
Иракли Макацария.
Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Подписчики отметили, что время пошло на пользу. "Наступил тот самый расцвет сил – умный, красивый," "Годы вас только красят", "С годами только лучше и изысканнее", "С возрастом все интереснее", – написали в Сети.

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