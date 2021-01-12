"Теперь вы знаете обо мне все": Иракли Макацария показал, как выглядел до популярности
Бывший герой шоу "Холостяк" опубликовал архивные фото
Грузинский бизнесмен и экс-участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария решил удивить поклонников и в Instagram опубликовал фото, как он выглядел в разные годы своей жизни.
Бизнесмен решил показать, как он менялся. В подборке есть фото Иракли со школы, с бабушкой, с сестрой, где он подросток.
"Теперь вы знаете обо мне все", – написал Макацария
Подписчики отметили, что время пошло на пользу. "Наступил тот самый расцвет сил – умный, красивый," "Годы вас только красят", "С годами только лучше и изысканнее", "С возрастом все интереснее", – написали в Сети.
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