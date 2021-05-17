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Темнокожая фея-крестная без пола и Золушка из Кубы: все о новой киноадаптации сказки

Сегодня, 19:29

На днях появились первые фото нового ремейка "Золушки", в котором роль Крестной Феи играет Билли Портер. Что известно о новой киноадаптации знаменитой сказки – рассказываем

"Золушка"
"Золушка"
Фото: ew.com

В Голливуде продолжают модернизировать знаменитые сказки и прямо сейчас готовят для зрителей новую интерпретацию "Золушки". Если еще недавно Сеть всколыхнула новость о том, что Disney создала бодипозитивный облик Золушки для книги, то уже несколько дней киноманы бурно обсуждают гендерно-нейтральную фею в исполнении темнокожего Билли Портера в предстоящем фильме. По словам самого актера, "Золушка" станет классической сказкой для нового поколения. Судя по первой информации о картине, это действительно так.

Что мы увидим в новом ремейке "Золушки" и кто сыграет в нем главные роли – смотрите далее.

Кадр из нового мюзикла "Золушка"
Кадр из нового мюзикла "Золушка"
Фото: ew.com

Актерский состав новой "Золушки"

Главную роль в романтическом мюзикле сыграет 24-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо.

История самой Камилы тоже достаточно сказочна: она прославилась благодаря американскому шоу "Х-фактор", а спустя пару лет стала одной из самых популярных мировых поп-звезд. Вы можете ее знать по треку Havana, который в 2017 году звучал чуть ли на каждом углу. А в 2019 году их с Шоном Мендесом песня Senorita заняла второе место в хит-параде Billboard Hot 100. Так что можно рассчитывать на потрясающие саундтреки фильма.

Камила Кабельо в роли Золушки
Камила Кабельо в роли Золушки
Фото: ew.com

Но кто больше всех привлек внимание в новом фильме – это Билли Портер, который, по всем канонам современности, играет роль феи без пола.

Режиссер и сценарист фильма Кэй Кэннон ("Идеальный голос", "Секса не будет!!!", "Новенькая") специально написала эту роль для актера. Сам по себе Билли Портер известен уникальным и ярким стилем, так что его персонаж обещает быть таким же экстравагантным и смелым.

"Это очень мощно, ведь магия не имеет пола. Дети – готовы. Это взрослые тормозят", – прокомментировал он свою роль нейтрально-гендерной феи-крестной.

Билли Портер в роли Крестной Феи
Билли Портер в роли Крестной Феи
Фото: ew.com

Роль суженого принца Золушки досталась 26-летнему британцу Николасу Голицыну.

Он наиболее известен по сериалу "Покои", где его коллегой по площадке была Ума Турман, а также по фильму "Чертов красавчик". Несмотря на кое-какую фильмографию, Николаса Голицына можно отнести к свежим лицам в большом кино.

Николас Голицын и Камила Кабельо
Николас Голицын и Камила Кабельо
Фото: instagram.com/nicholasgalitzine

Роль мачехи Золушки сыграет 49-летняя американская актриса Идина Мензел.

Она озвучивала Эльзу в оригинале мультфильма "Холодное сердце", и спела ту самую знаменитую песню Let it go. Также актриса сыграла в сериале "Неогранённые драгоценности" с Адамом Сэндлером. Поэтому Идина Мензел тоже будет петь в фильме.

Идина Мензел – голос Эльзы в "Холодном сердце"
Идина Мензел – голос Эльзы в "Холодном сердце"
Фото: youtube.com, wikipedia.org

О чем фильм "Золушка"

Деталей сюжета пока не раскрывают, но автором сценария выступает американская сценаристка Кэй Кэннон, которая была сценаристом трех частей фильма "Идеальный голос", а также выступала режиссером комедии "Секса не будет!!!". Ко всему прочему, Кэй Кэннон трижды номинировали на телевизионную премию "Эмми".

Известно, что фильм станет современной интерпретацией сказки о Золушке, которая живет со своими злыми мачехой и сводными сестрами. Однажды девушке выпадает шанс попасть на бал и встретить принца – в этом ей будет помогать фея-крестная.

Премьера фильма "Золушка" состоится в сентябре 2021 года.

Ранее стало известно, что в Голливуде снимут ремейк "Иронии судьбы".

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