Телеведущая Надежда Матвеева сильно изменилась. Узнать звезду экрана можно только по голосу

Известная украинская телеведущая избавилась от своих знаменитых кудрей. Смотрите, как сейчас выглядит 52-летняя звезда экрана

Телеведущая Надежда Матвеева Фото: Сегодня

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая много лет была жертвой домашнего насилия, распрощалась со своими знаменитыми кудрями. Теперь распознать звезду экрана можно разве что по голосу.

52-летняя Надежда Матвеева появилась на публичном мероприятии вместе с ведущими Павлом Костицыным, Соломией Витвицкой, а также певицей Анастасией Приходько.

"Посмотрите, какая тут компания. Красотки, красотки! Мы сегодня будем выбирать "Миссис Украину" – у меня уже есть две претендентки", – заявила Надежда в своей Instagram-сторис.

Видео: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Подписчики телеведущей начали активно обсуждать ее новую внешность.

Красотка, но с кудрями лучше

Надежда, верните свои волосы! Платье – красивое и цвет к лицу!

Вы непревзойденная красавица. Милая, нежная.

Вам очень идут вечерние платья! Но с кудряшками вы мне больше нравитесь

Очаровательная

Скоро в модели можно будет пойти... Я серьезно!

Надежда, с вашей идеальной фигурой пора на подиум. Выглядите шикарно!

Вам очень красиво с такой прической.

Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Напомним, не так давно Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Девушки вытянули у звезды кошелек в одном из подземных магазинов.

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