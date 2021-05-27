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Телеведущая Надежда Матвеева сильно изменилась. Узнать звезду экрана можно только по голосу

Сегодня, 08:58

Известная украинская телеведущая избавилась от своих знаменитых кудрей. Смотрите, как сейчас выглядит 52-летняя звезда экрана

Телеведущая Надежда Матвеева
Телеведущая Надежда Матвеева
Фото: Сегодня

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая много лет была жертвой домашнего насилия, распрощалась со своими знаменитыми кудрями. Теперь распознать звезду экрана можно разве что по голосу.

52-летняя Надежда Матвеева появилась на публичном мероприятии вместе с ведущими Павлом Костицыным, Соломией Витвицкой, а также певицей Анастасией Приходько.

"Посмотрите, какая тут компания. Красотки, красотки! Мы сегодня будем выбирать "Миссис Украину" – у меня уже есть две претендентки", – заявила Надежда в своей Instagram-сторис.

Видео: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Подписчики телеведущей начали активно обсуждать ее новую внешность.

  • Красотка, но с кудрями лучше
  • Надежда, верните свои волосы! Платье – красивое и цвет к лицу!
  • Вы непревзойденная красавица. Милая, нежная.
  • Вам очень идут вечерние платья! Но с кудряшками вы мне больше нравитесь
  • Очаровательная
  • Скоро в модели можно будет пойти... Я серьезно!
  • Надежда, с вашей идеальной фигурой пора на подиум. Выглядите шикарно!
  • Вам очень красиво с такой прической.
Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Напомним, не так давно Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Девушки вытянули у звезды кошелек в одном из подземных магазинов.

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имидж телеведущая Надежда Матвеева
Источники: Сегодня , nadezhda_matveeva_nadya_ , instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
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