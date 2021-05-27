Телеведущая Надежда Матвеева сильно изменилась. Узнать звезду экрана можно только по голосу
Известная украинская телеведущая избавилась от своих знаменитых кудрей. Смотрите, как сейчас выглядит 52-летняя звезда экрана
Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая много лет была жертвой домашнего насилия, распрощалась со своими знаменитыми кудрями. Теперь распознать звезду экрана можно разве что по голосу.
52-летняя Надежда Матвеева появилась на публичном мероприятии вместе с ведущими Павлом Костицыным, Соломией Витвицкой, а также певицей Анастасией Приходько.
"Посмотрите, какая тут компания. Красотки, красотки! Мы сегодня будем выбирать "Миссис Украину" – у меня уже есть две претендентки", – заявила Надежда в своей Instagram-сторис.
Подписчики телеведущей начали активно обсуждать ее новую внешность.
- Красотка, но с кудрями лучше
- Надежда, верните свои волосы! Платье – красивое и цвет к лицу!
- Вы непревзойденная красавица. Милая, нежная.
- Вам очень идут вечерние платья! Но с кудряшками вы мне больше нравитесь
- Очаровательная
- Скоро в модели можно будет пойти... Я серьезно!
- Надежда, с вашей идеальной фигурой пора на подиум. Выглядите шикарно!
- Вам очень красиво с такой прической.
Напомним, не так давно Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Девушки вытянули у звезды кошелек в одном из подземных магазинов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное