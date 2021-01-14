Телеведущая Лидия Таран заразилась коронавирусом
Ведущая добавила, что чувствует себя хорошо
Телевизионная ведущая Лидия Таран заявила, что заразилась коронавирусом.
Об этом она написала у себя в Facebook.
По словам телеведущей, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в Турции и во время самого путешествия – ведущая все равно заразилась.
Ведущая добавила, что чувствует себя хорошо, температура 37,5 и особых симптомов не ощущает.
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Ранее Папа Римский Франциск сделал прививку вакцины от коронавируса. Вакцинация проходила в Ватикане.
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