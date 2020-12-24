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Телеведущая Леся Никитюк призналась, что живет с меценатом

Сегодня, 17:00

Раз в месяц домашний любимец звезды будет развозить корм по приютам

В грандиозном шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, зажгут самые известные люди страны. Популярная ведущая Леся Никитюк за кулисами шоу откровенно рассказала, готовит ли подарок своему домашнему любимцу и какие перемены пришлось пережить Рафику.

На съемочной площадке шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" Леся Никитюк появилась в ярком и довольно откровенном наряде. Вместе с Олегом Кензовым они исполнят песню "Кое-что еще". За кулисами концерта звезда призналась, что обязательно подарит что-то на Новый год своей собаке Рафику, ведь недавно он перенес огромный стресс.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Рафик бедный страдал в этом году! Ему удалили колокольчики. Это было сделано правильно, хотя конечно, очень жаль животных. И вот буквально перед новогодними праздниками он отошел от операции. У него там уже все зажило", – поделилась Леся Никитюк с журналистами канала "Украина".

Более того, пес Леси Никитюк даже получил крутую работу и имеет все шансы стать настоящей всеукраинской звездой.

"Он будет лицом корма. Представьте, Рафик станет первым амбассадором корма в Украине. И он будет меценатом – по сути, мой пес реально будет таким маленьким меценатом. Раз в месяц он будет развозить этот корм по приютам. То есть уже сам зарабатывает деньги", – рассказала ведущая на шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Леся Никитюк и пес Рафаэль
Леся Никитюк и пес Рафаэль
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Увидеть грандиозное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Алина Гросу, Наталья Могилевская, группы "MOZGI", "DZIDZIO" "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Ранее мы рассказали о домашних любимцах Насти Каменских, Ольги Сумской и других звезд.

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