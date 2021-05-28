Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Телеканал Украина стал генеральным медиапартнером фильма Довбуш

Сегодня, 16:36

Предстоящий экшн-фильм "Довбуш" – величественная киноистория о жизни, борьбе и любви легендарного предводителя опришков, которая разворачивается в мистических Карпатах в первой половине XVIII века

Постер к фильму "Довбуш"
Постер к фильму "Довбуш"
Фото: пресс-служба

Телеканал "Украина" стал генеральным медиапартнером историко-приключенческого экшена "Довбуш" об одном из самых известных борцов за свободу родного края – Олексе Довбуше. Автором идеи, соавтором сценария и режиссером ленты является Олесь Санин. Производством фильма занимается компания Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лента обещает стать самой зрелищной и самой масштабной украинской кинопремьерой года. В рамках партнерства телеканал "Украина" предоставит промо и информационную поддержку кинотеатрального релиза фильма. Телевизионная премьера ленты состоится на телеканале "Украина" в следующем году.

"Истории об Олексе Довбуше почти три века, но и сейчас легендарный опришек – один из самых известных и популярных народных героев в Украине. Его образ – это концентрация извечных для украинцев ценностей: свободолюбия, отчаянной храбрости, жажды справедливости, братства, любви. Масштаб личности народного мстителя требует действительно величественного кинополотна, которым, убеждена, станет фильм "Довбуш". Телеканал "Украина" традиционно поддерживает знаковые отечественные кинопроекты, наше партнерство позволит познакомиться с качественным, интересным и зрелищным украинском кино широкой аудитории. Бесспорно, "Довбуш" – одна из самых ожидаемых премьер осени, которую мы поддержим масштабной промо кампанией", – отмечает Виктория Корогод, директор телеканала "Украина".

"Довбуш"
"Довбуш"
Фото: facebook.com/mitya.borodin

Съемки фильма проходили в уникальных природных и исторических локациях украинских Карпат, в местах, непосредственно связанных с жизнью Олексы Довбуша. В июне, после вынужденного перерыва, связанного с карантином, съемки фильма будут восстановлены, а на осень запланирован выход ленты в широкий прокат.

""Довбуш" – это самый масштабный на сегодняшний день проект в истории украинского кино. С этим фильмом мы не идем на компромиссы, работаем с лучшими и стремимся задать высокую планку качества во всем. Поэтому мы рады объединить усилия с самым рейтинговым украинским телеканалом, который регулярно поддерживает выдающиеся премьеры украинского кино", – комментирует Максим Асадчий, продюсер фильма, генеральный продюсер компании Pronto Film.

"Наш фильм об украинском легендарном опришке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре. О его силе и любви, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как любил. Для фильма мы собрали лучшую кинематографическую команду единомышленников из Украины, Польши, Канады и США.

Для съемок выбрали уникальные природные и исторические локации. Ландшафты, пралеса и почти нетронутые современностью скалы и урочища, несущие в себе силу и магию на самом деле дикой природы и силу свободного духа. Мы возрождали ремесла и реставрировали уникальные техники боя. Изучали музыкальную, материальную и нематериальную культуру времени, в котором разворачиваются события фильма. И все это для того, чтобы рассказать неповторимую историю борьбы и любви, которая пережила века", – рассказывает Олесь Санин, режиссер фильма.

Ранее мы делали обзор 10 самых ожидаемых украинских фильмов 2021 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новое масштабное шоу Співають всі выйдет на телеканале Украина
кино телеканал Украина Довбуш Карпатский
Реклама

Новости партнеров

Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярные статьи

Сегодня, 16:20Здорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

Сегодня, 14:48Вкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Сегодня, 10:29Вкусно

Вкусные салаты на скорую руку – 3 простых рецепта

Вчера, 19:05No Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

Вчера, 17:23Модно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

Вчера, 16:48Вкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

Вчера, 12:42Вкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

Вчера, 12:32Фаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Вчера, 11:06Здорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

26 маяВкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

26 маяВкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

26 маяВкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

26 маяВкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

25 маяЗдорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

25 маяЗвездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

25 маяВкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Лорак поділилася фото з донькою, схожою на неї як дві краплі
Лорак поділилася фото з донькою, схожою на неї як дві краплі
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять