Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Телеканал Украина – канал №1 в мае

Сегодня, 17:19

По итогам мая 2021 года, телеканал "Украина" удерживает первенство в телевизионном пространстве страны

Телеканал «Украина» – канал №1 в мае
Телеканал «Украина» – канал №1 в мае
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По итогам мая 2021 года, телеканал "Украина" удерживает первенство в телевизионном пространстве страны по основным аудиториям как в городах с населением 50 тыс.+, так и по всей Украине.

По аудитории 18+ (50 тыс.), доля (shr, %)* канала составляет 11,73%, рейтинг (rat, %) – 1,83%. По аудитории 4+ (Вся Украина)***: доля (shr, %) 10,81%, рейтинг (rat, %) 1,48%.

Составляющими успеха телеканала "Украина" в мае стали высокие показатели просмотра информационного и публицистического вещания, премьеры захватывающих сериалов.

Читайте также:
Новое масштабное шоу на телеканале Украина будет называться "Співають всі"

Так, популярное социальное ток-шоу "Говорит Украина" с ведущим Алексеем Сухановым остается одним из самых любимых проектов зрителей. В мае социальный проект был лидером своего слота по аудиториям 18+ (50 тыс.+), 4+ (вся Украина), по которым получил долю 15,08%, рейтинг 5,24%, и долю 16,40%, рейтинг 4,95% соответственно. За месяц резонансные истории ток-шоу собрали у экранов 10,63 млн украинцев***.

В мае киносериальная линейка канала пополнилась премьерами праймовых сериалов и минисериалов выходного дня. Детективная мелодрама "Спасти веру" (производство "Киевтелефильм") состоялась с долей 14,23%, рейтингом 4,79% по аудитории 18+ (50 тыс.+) и получила приверженность 9,01 млн украинцев***. Мистическая драма "Теория зла" об истории жизни психолога, которая попадает в круговорот странных таинственных событий (производство компании Saga Pictures) получила долю 13,91%, рейтинг 4,85% по аудитории 18+ (50 тыс.+), сериал посмотрели 7,38 млн зрителей***. 8-серийная картина "Хрустальные вершины" (производство IVORY films) тоже прошла с высокими показателями, ее доля, рейтинг были 11,79%, 4,01% соответственно, в целом сериал посмотрели 6,75 млн зрителей***. Мелодрама выходного дня "Три цвета любви" с актрисой Анной Кошмал в главной роли (производство "Украинской Продакшн студии") получила аудиторию в 4,43 млн зрителей***.

Читайте также:
На телеканале Украина выйдет новое шоу: участников будут оценивать сразу 100 членов жюри

Лидерами информационного вещания на украинском телевидении среди широкой аудитории остаются новости "Сегодня". В мае "Сегодня" организовали ко Всемирному дню вышиванки народный показ вышиванок под открытым небом, на лучшем смотровой площадке столицы КВЦ "Парковый". В празднике "ВишиванкаDAY" приняли участие звезды украинского шоу-бизнеса, актеры и телеведущие.

Также лидером слота по широкой аудитории в мае остается информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой". Доля, по широкой аудитории, 12,74%, рейтинг – 4,12%**, охват – 8,08 млн украинцев***.

Информационно-развлекательный проект телеканала – "Утро с Украиной", с которым просыпаются украинцы, собрал у экранов 5,97 млн зрителей***.

В мае канал "Украина" на правах эксклюзивного транслятора показывал 60-ю юбилейную церемонию награждения лауреатов Национальной премии им. Тараса Шевченко. Ведущими культурного события стали звезды канала "Украина" Лилия Ребрик и Алексей Суханов. В эфире за трансляцией Шевченковской премии наблюдали почти 2 млн зрителей***.

Читайте также:
Говорить Україна узнает секрет, погибшей при загадочных обстоятельствах студентки

Также канал эксклюзивно транслировал контрольный поединок между национальными сборными Украины и Бахрейна в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020. За заядлой футбольной игрой наблюдали почти 3 млн зрителей***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Популярные статьи

Сегодня, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Сегодня, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Сегодня, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Вчера, 11:31Психо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 11:07Вкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Вчера, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 06:00Звездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяВкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

31 маяЗвездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

31 маяЗвездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

31 маяВкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

31 маяЗвездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

Новости партнеров

Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Анна Седокова поделилась откровенным фото
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять