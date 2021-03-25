TAYANNA помирилась с экс-возлюбленным, который ее бил: "Абсолютно благодарна ему за все"

Артистка призналась, что помирилась с отцом своего ребенка

Певица TAYANNA не раз рассказывала о драме в личной жизни и заявляла, что ее бывшей возлюбленный, отец ее ребенка Егор Глеб издевался над ней: как морально, так и физически. Теперь артистка призналась, что благодарна Егору за все пережитое и заявила, что они уже не в ссоре.

TAYANNA призналась, что отношения с Егором сформировали ее как женщину. Сейчас пара помирилась и часто общается.

"Он реально был моим учителем. Я поняла это только недавно, и мы с ним помирились, общаемся, лучшие друзья и друг другу желаем счастья. Он помогает сыну, с ним очень часто видится, забирает его к себе ночевать. И я до сих пор говорю: "Ты мой ангел-хранитель, который пришел реально меня вытащить из этого состояния бессознательности", – поделилась артистка в интервью "Зірковому шляху".

Певица Tayanna Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA призналась, что благодарна Егору за все пережитое.

"Абсолютно за все ему благодарна. Это действительно был урок для того, чтобы я стала увереннее в себе, чтобы я начала обращать на себя внимание, как на женщину", – делится артистка.

По словам TAYANNA, Егор помог ей полюбить себя и престать "растворяться в отношениях".

"Я всегда настолько растворялась в человеке, я забывала о себе, обо всем, что происходило в моей жизни, – говорит певица, – Когда человек себя доводит до такого состояния, ему всегда Боженька присылает помощника. Он может быть совершенно разным. Это зависит от того, какой метод тебе подходит. Мне только такой метод подходил. Меня надо было немножечко побить, немножко подергать, чтобы я пришла в себя и поняла, что происходит".

Смотрите полное интервью TAYANNA для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

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