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Татьяна Песик впервые о личной жизни и изменах: "Никогда не чувствовала, что меня любят"

Сегодня, 20:01

Актриса призналась, что не раз имела опыт неудачных отношений

Известная украинская юмористка и актриса Татьяна Песик впервые рассказала о личной жизни, признавшись, что ее бывшие возлюбленные не раз ей изменяли.

В эксклюзивном интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Татьяна призналась, что давно не ходила на свидания.

"У меня есть только работа, но на карантине начинаешь больше это понимать, что как бы ты уже не молод. И мама хочет внуков", – смеется Татьяна.

Песик откровенно рассказала, что у нее есть комплексы по поводу того, что возлюбленный не станет терпеть ее график и постоянное отсутствие дома. К тому же, актриса признается: боялась заводить новые отношения, ведь мужчины, с которыми она встречалась раньше, часто ее разочаровывали и даже изменяли.

Татьяна Песик
Татьяна Песик
Фото: instagram.com/tanet_vip

"Каждый раз, – говорит Татьяна, – Для меня измена – это такое понятие более даже эмоциональное. Я всегда хотела заслужить любовь. И ты для этого отдаешься по-максимуму, делаешь все, а взамен ничего не получаешь. Из-за этого разочаровываешься, расстраиваешься. А хочется внимания, поддержки, это самое главное".

И потом Песик добавила: "Я никогда не чувствовала, что меня любят. Никогда".

Это признание, по словам артистки, ей далось нелегко. Но сейчас Татьяна стала более открытой к новым отношениям и точно знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

"Откровенный, честный, добрый и верный. Который скажет: "Моя женщина" и все. Осталось теперь это привлечь к себе", – призналась Татьяна.

Смотрите полное интервью Татьяны Песик для "Зіркового шляху":

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