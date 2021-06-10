Танец живота Юлии Саниной покорил четверть миллиона зрителей. Певица показала идеальный пресс

Фронтвумен The Hardkiss блеснула шикарным прессом, станцевав под трек Бритни Спирс. Звезду засыпали сотней комплиментов

Юлия Санина показала пресс Фото: instagram.com/the_hardkiss

Летний сезон открыт, поэтому украинские звезды активно постят фото и видео своих роскошных фигур. Сегодня Сеть очаровала фронтвумен из The Hardkiss. 30-летняя Юлия Санина, которая ранее сделала тату с изображением Тины Кароль, продемонстрировала свой шикарный пресс и осиную талию.

В ролике, который Юлия Санина опубликовала в Instagram, она станцевала под культовый трек Gimme More Бритни Спирс, которая и сама любит "зажигать" поклонников своими танцами.

Санина надела укороченный лонгслив лимонного цвета и кожаные брюки с низкой талией.

Поклонники артистки были зачарованы ее животом.

"Прееесс"

"Какая зажигалочка"

"Невероятная"

"А как переключить? 20 раз смотрю"

"Красивый пресс, тонкая осина талия, спортивная фигура, сама красавица, талантливая, а как танцует, молодец, хорошего тебе настроения. Успехов"

"Я дышу еще"

"То были ключицы, теперь живот. Ну, все, капец! Санина – суперженщина!"

За день видео Юлии Саниной собрало более 250 тысяч просмотров. На самом деле певица нечасто балует своих поклонников откровенными кадрами. Однажды Юлия упоминала, что не постит фото своей фигуры потому, что у нее ревнивый супруг.

Напомним, что с 2011 года певица состоит в браке с Валерием Бебко – режиссером, клипмейкером, продюсером и участником The Hardkiss. В 2015 году у пары родился сын – Даниил.

Именно с Валерием Юлия Санина изначально и основала группу – только изначально дуэт назывался Val & Sanina. Вскоре они изменили название и стиль, став The Hardkiss. Валерий Бебко также часто режиссирует их клипы.

Смотрите в сюжете, как Юлия Санина чуть не разлучилась с супругом:

Недавно Юлия Санина назвала свой отдых в Египте на майских – худшим. Артистке совершенно не понравилась страна.

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