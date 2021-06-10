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Танец живота Юлии Саниной покорил четверть миллиона зрителей. Певица показала идеальный пресс

Сегодня, 20:30

Фронтвумен The Hardkiss блеснула шикарным прессом, станцевав под трек Бритни Спирс. Звезду засыпали сотней комплиментов

Юлия Санина показала пресс
Юлия Санина показала пресс
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Летний сезон открыт, поэтому украинские звезды активно постят фото и видео своих роскошных фигур. Сегодня Сеть очаровала фронтвумен из The Hardkiss. 30-летняя Юлия Санина, которая ранее сделала тату с изображением Тины Кароль, продемонстрировала свой шикарный пресс и осиную талию.

В ролике, который Юлия Санина опубликовала в Instagram, она станцевала под культовый трек Gimme More Бритни Спирс, которая и сама любит "зажигать" поклонников своими танцами.

Санина надела укороченный лонгслив лимонного цвета и кожаные брюки с низкой талией.

A post shared by (@the_hardkiss)

Поклонники артистки были зачарованы ее животом.

  • "Прееесс"
  • "Какая зажигалочка"
  • "Невероятная"
  • "А как переключить? 20 раз смотрю"
  • "Красивый пресс, тонкая осина талия, спортивная фигура, сама красавица, талантливая, а как танцует, молодец, хорошего тебе настроения. Успехов"
  • "Я дышу еще"
  • "То были ключицы, теперь живот. Ну, все, капец! Санина – суперженщина!"

За день видео Юлии Саниной собрало более 250 тысяч просмотров. На самом деле певица нечасто балует своих поклонников откровенными кадрами. Однажды Юлия упоминала, что не постит фото своей фигуры потому, что у нее ревнивый супруг.

Напомним, что с 2011 года певица состоит в браке с Валерием Бебко – режиссером, клипмейкером, продюсером и участником The Hardkiss. В 2015 году у пары родился сын – Даниил.

Именно с Валерием Юлия Санина изначально и основала группу – только изначально дуэт назывался Val & Sanina. Вскоре они изменили название и стиль, став The Hardkiss. Валерий Бебко также часто режиссирует их клипы.

Смотрите в сюжете, как Юлия Санина чуть не разлучилась с супругом:

Недавно Юлия Санина назвала свой отдых в Египте на майских – худшим. Артистке совершенно не понравилась страна.

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