Так воскресенье же. Гордон удивил поклонников неожиданной сменой имиджа (фото)

На фото Гордон предстал перед камерой с легкой небритостью

Судя по подписи к фото, Гордон недолго останется небритым / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который устроил пикник с главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили, решил сменить имидж.

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Он опубликовал в Instagram новое фото,

На фото Гордон предстал перед камерой с легкой небритостью. Он улыбается, а одет в красную яркую футболку.

"Да, небритый. Так воскресенье же", – подписал пост Дмитрий.

Фото: gordondmytro / Instagram

Судя по подписи к фото, Гордон недолго останется небритым. Видимо это связано с выходным днем. Вскоре он снова будет полностью бритоголовым.

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Поклонники журналиста не ожидали такого фото от журналиста – они очень удивились.

Однако, поклонники удивились и такой легкой небритости. В частности, они написали ему саркастические комментарии под фото:

"Дмитрий, а вы давно начали волосы отращивать", "Дмитрий, почему на кофте флаг Америки, а не Украины", "Дмитрий, сегодня суббота", "Небритый – это новый элемент таблицы Менделеева", "Дмитрий, можно на вас поднять бритву", – пишут они.

Фото: скриншот

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Гордон-кондитер

Журналист выпустил конфеты птичье молоко под названием "Гордон в шоколаде". Помимо названия, на коробке еще и разместили незатейливые надписи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

Еще одно лакомство, которой он выпустил со своим изображением, был ванильный зефир. На коробке традиционно улыбающийся Гордон.

Но и на этом он не остановился. Были еще и кексы, а также у него в планах яйца в шоколаде (наподобие "киндеров"), курага в шоколаде, чернослив в шоколаде, халва, чай, мороженое в шоколаде "Гордон на палочке".

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

А недавно на пресс-конференции в Минске самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Гордона мерзавцем, на что журналист ответил ему и выпил подаренный им бальзам.