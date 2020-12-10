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Так а где сумка? Фаны не поняли, что презентовала Тина Кароль за 1500 гривен

Сегодня, 12:18

Не все поклонники поняли эксклюзивную коллекцию певицы

На днях певица Тина Кароль презентовала коллаборацию с украинским брендом обуви и сумок Kachorovska. В коллекцию вошли две модели босоножек и сумочка-украшение. Если обувь поклонники уже успели рассмотреть и помечтать о таком подарке на новогодние праздники, то с сумочкой получился забавный случай. Поклонники Тины Кароль не смогли на фото найти аксессуар.

Фан-аккаунт певицы опубликовал в Instagram фото Тины с сумочкой в руках из новой коллекции артистки.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina


"Тина Кароль с сумкой из своей новой коллекции. В руках у певицы кросбоди TINA MICRO из красного текстиля, стоимостью 1 500 гривен", – написано под фото.

Поклонники постарались рассмотреть тот самый аксессуар за 1500 гривен, но им это не удалось. В комментариях они сразу поинтересовались, а где же сумочка?

Тина Кароль внимательно следит за модой, поэтому решила сделать ставку на микросумочку, которая сейчас является трендом. А мы знаем, что мода это не всегда практично. Ну а пока предлагаем рассмотреть эту самую сумочку.

Tina Karol x Kachorovska
Tina Karol x Kachorovska
Фото: kachorovska.com/

Kachorovska (@kachorovska_atelier)

Ранее мы рассказывали, что Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue.

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