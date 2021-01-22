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Сыновья Клинта Иствуда и Мела Гибсона воюют с талибами

Сегодня, 14:40

Военный боевик "Форпост" о сражении между Талибаном и небольшим отрядом армии США в Афганистане

Основанный на реальных событиях военный боевик "Форпост" вышел в разгар пандемии прошлого года, поэтому многие зрители так и не увидели эту достойную киноленту.

Напряженный, захватывающий и современный боевик воссоздает известный бой за Камдеш и показывает зрителям, каково это – попасть в осаду 400 вражеских повстанцев в практически незащищенном месте. С 19 января фильм можно посмотреть на OLL.TV.

В главных ролях Орландо Блум, Скотт Иствуд, Майло Гибсон и Калеб Лэндри Джонс. А режиссером фильма выступил Род Лури, знакомый зрителю по фильмам "Ничего, кроме правды" с Кейт Бекинсейл и "Претенденту" с Гэри Олдманом.

Орландо Блум в фильме "Форпост"
Орландо Блум в фильме "Форпост"
Фото: kino-teatr.ru

Сюжет

3 октября 2009 года, Афганистан. На военную базу США нападает группа талибов. 54 американских солдат пытаются противостоять террористам с численностью около 400 человек. Неравный бой длился более 12 часов...

Скотт Иствуд в фильме "Форпост"
Скотт Иствуд в фильме "Форпост"
Фото: themoviedb.org

Интересные факты:

  • Фильм основан на реальных событиях (3 октября 2009, Афганистан, "Сражение за Камдеш"). Авторы фильмы воссоздали день сражения практически поминутно.
  • В съемках участвовало несколько солдат, которые пережили "Сражение за Камдеш". Специалист Даниэль Родригес сыграл в фильме самого себя, а Тай Картер, сыгравший одну из ролей, был консультантом проекта.
  • Это первый фильм режиссера за десятилетие, и он получился весьма впечатляющим.
  • Фильм стал самым популярным по прокату в iTunes Store и FandangoNow.
  • Это лучший дебютный фильм в истории Screen Media.
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