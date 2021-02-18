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Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне со своей девушкой под хит мамы: видео

Сегодня, 12:55

Подписчики оценили танец Архипа

Сын Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип, который недавно намекнул на помолвку со своей девушкой, станцевал на пилоне. Видео он опубликовал в Instagram.

На видео сын певицы и его девушка Мелисса Фокс выполняет разнообразные трюки на пилоне, как самостоятельные, так и парные. А танцевала пара под хит Наташи Королевой "Дельфин и русалка", который Архип недавно перепел.

(@grek_grex)

"Решили покреативить под офигенный ремикс на песню "Дельфин и русалка"", – подписал видео Архип.

Подписчики по-разному отнеслись к видео. Одним понравилось.

"Молодцы", "Красиво", "Класс, главное – не пошло", – написали фолловеры.

Другие же видео не оценили.

"Ну началось... По папиным стопам... Ещё один стриптизер на подходе", "Не нужно идти в стриптиз", – написали в Сети.

Ранее мы рассказывали о девушке сына Наташи Королевой.

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