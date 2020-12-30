Сын Меган Маркл и принца Гарри поздравил всех с Новым годом. Это надо услышать!

Голос малыша прозвучал в праздничном подкасте герцога и герцогини Сассекских

На днях принц Гарри и Меган Маркл выпустили свой первый подкаст на Spotify, в котором принял участие и их полуторагодовалый сын – принц Арчи.

Меган и Гарри подготовили специальную праздничную аудиопрограмму, где их гости делились размышлениями об уходящем годе. В конце выпуска всех ждал небольшой сюрприз. Принц Арчи присоединился к родителям и поздравил всех с Новым годом.

Малыш повторял за мамой и папой по одному слову "С Новым годом", – сказал Арчи. Записью уже поделились пользователи YouTube.

Многие поклонники герцога и герцогини Сассекских были в восторге от того, что Меган и Гарри решили добавить запись с сыном в подкаст. Пара почти не показывает малыша публике, а эта весточка стала приятным подарком для всех фанатов принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл с сыном представили первую рождественскую открытку после переезда в США. Ранее Меган Маркл и принц Гарри выиграли суд у канадских папарацци.

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