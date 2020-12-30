Сын Григория Чапкиса рассказал, в каком состоянии его отец после госпитализации

Грег Чапкис сообщил, что Григорий Николаевич уже дома

На днях 90-летний Григорий Чапкис опубликовал селфи из больницы, куда его госпитализировали с пневмонией. У знаменитого хореографа подозревали COVID-19. К счастью, сейчас состояние артиста улучшилось. Об этом сообщает на своей странице в Instagram его сын Грег.

Григорий Чапкис и его сын Грег Фото: instagram.com/gregchapkis

По словам Грега, его отец уже вернулся из клиники и находится дома.

"Вчера мне сообщили, что отец вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и так счастлив, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", – написал Чапкис-младший.

Скриншот: instagram.com/gregchapkis

Отметим, что в клинику Григория Чапкиса положили после того, как он начал жаловаться на затрудненное дыхание. У артиста диагностировали двустороннее воспаление легких.

Позже Григорий Николаевич рассказал, что в больнице за ним хорошо ухаживают медики, он принимает антибиотики. К слову, тест хореографа на COVID-19 показал отрицательный результат.

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