Сын Дэвида и Виктории Бекхэм трогательно поздравил свою девушку с 18-летием: видео

Пара встречается уже больше года

18-летний Ромео Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, поздравил свою девушку Мию с 18-летием. На своей странице в Instagram он опубликовал трогательный видеоряд и признался девушке в любви.

В один ролик Ромео собрал совместные фото и короткие видео с Мией, где они веселятся и отдыхают вместе.

"С 18-м днем рождения, моя удивительная девочка. ️Я так тебя люблю! Продолжай заставлять всех улыбаться!" – подписал публикацию Ромео. В конце ролика он также рассекретил прозвище, которое ему, вероятнее всего, дала Мия – Роро.

Ромео – средний сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги, экс-солистки группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм. Кроме Ромео, у пары есть еще трое детей: 21-летний Бруклин, 15-летний Круз и девятилетняя Харпер.

Со своей девушкой сын Бекхэма встречается с мая прошлого года. Мия уже успела несколько раз съездить с Ромео и его знаменитой семьей на совместный отдых в Великобритании. Парень любит публиковать общие фото с возлюбленной в Сети.

Похоже, что парочка действительно сильно влюблена. Так дело и до свадьбы дойдет, если Ромео захочет взять пример со своего 21-летнего брата Бруклина, который сделал предложение своей 25-летней девушке Николе Пельтц. В следующем году они должны пожениться. Хотя ходят слухи, что свадьбу перенесут на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Ведь семья Бекхэм очень хочет собрать всех друзей на торжестве.

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