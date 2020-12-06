Сын 90-летнего Чапкиса о молодой супруге отца: "Рады, что есть человек, который его любит и ждет дома"

Ранее судья "Танців з зірками" рассказывал о ссоре с семьей из-за новой жены

Сын 90-летнего хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Грег рассказал, что он и другие члены семьи думают о новой супруге отца. Напомним, жена Григория Николаевича моложе его на 52 года.

Ранее Чапкис-старший рассказывал, что детям не нравится его новая супруга и из-за этого возникла ссора с наследниками, но сын Григория Николаевича опроверг это.

"Мы очень рады что у отца есть человек, который за ним смотрит, любит, ждет дома, готовит еду. И мы были все время рады. Не было ссоры. Мне кажется, коронавирус меняет всех. Мы все немного нервничаем. Очень сложно, что я живу на другом конце света. Стараюсь приезжать. Даже в "коронавирусное" время смог приехать и удивить своего папочку", – рассказал Грег Чапкис "Світському життю".

Григорий Чапкис и его сын Грег Фото: YouTube, instagram.com/gregory_chapkis

Григорий Чапкис добавил: "У нас не было ссоры. Я исповедуюсь сейчас. Я был очень плохим отцом. Это был пик ансамбля Вирского – четыре-шесть месяцев в году гастролировали с женой. И его (Грега – Ред.) вырастили другие люди".

Ранее мы рассказывали о том, что известно о Греге Чапкисе.

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