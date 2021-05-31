Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Святослав Вакарчук опроверг слухи о проблемах с алкоголем

Сегодня, 20:30

На днях состоялось долгожданное возвращение Святослава Вакарчука на большую сцену. Артист выступил не с "Океаном Ельзи", а со своим новым проектом "Оранжерея". Но по случаю возвращения дал небольшое интервью

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук, который отпраздновал свое 46-летие в АТО, поделился, как относится к алкоголю. Артист опроверг слухи о том, что он злоупотребляет.

Вчера, в День Киева во "Дворце Украина" состоялся концерт певца. Впервые за долгое время артист дал небольшое интервью журналистам на ТСН прямо перед выступлением.

"Алкоголь это прекрасная вещь, если правда не злоупотреблять. Да никуда я не исчезал. Я есть. Я хожу по улицам, я не прячусь ни от кого, я езжу в машине без тонированного стекла за рулем. Вчера получил штраф, как все люди порой это делают", – признался Святослав Вакарчук.

Сейчас певец снова активно занимается музыкой. С тех пор как Вакарчук ушел из политики, его творческая команда пополнилась еще одним талантом – его дочь Диана работает его креативным директором. Именно она занималась проектированием сцены, где выступал артист.

A post shared by (@sviatoslav.vakarchuk)

"Эту сцену замечательную спроектировала и спродюсировала моя дочь Диана, которая долгое время училась в Лондоне как менеджер по фэшн дизайну, она сейчас наш креативный директор. Она у нас работает членом команды, она получает свою зарплату, она тяжело работает, не спит по ночам, как это и должно быть", – поделился Святослав Вакарчук.

Напомним, что Диана Фонарева является приемной дочерью Святослава Вакарчука. Девушка – дочь Ляли Фонаревой, с которой артист вместе уже более 20 лет. Однако, заключали ли они официальный брак – певец так и не разглашает.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарёва
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарёва
Фото: instagram.com/okean__elzy

Узнайте в сюжете, почему Святослав Вакарчук ушел из большой политики:

Напомним, что ранее Святослав Вакарчук опубликовал редкое фото супруги в честь ее дня рождения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Солистка Little Big Соня Таюрская подтвердила отношения с Ильичем: Я для всех разлучница Лариса Долина после скандала со звездой TikTok ответила хейтерам, которые "в гробу ее видели" Внучка Ротару отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes (фото)
Святослав Вакарчук певец
Реклама

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!

Популярные статьи

Сегодня, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Сегодня, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Сегодня, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Сегодня, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 20:53Звездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

Новости партнеров

Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Маша Ефросинина впервые показала себя в купальнике
Маша Ефросинина впервые показала себя в купальнике
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять