Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Светлана Лобода не стала ничего скрывать в пиджаке на голое тело (фото)

Сегодня, 10:36

Артистка опубликовала серию снимков, на которых она позирует в стильном брючном костюме от известного французского бренда. Поклонники Светланы сделали ей сотни комплиментов

Светлана Лобода показала фигуру в стильном костюме
Светлана Лобода показала фигуру в стильном костюме
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода, которая прокомментировала скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова, порадовала публику серией новых фото.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в стильном брючном костюме от французского бренда Schiaparelli. Пиджак Лобода надела на голое тело.

В описании к публикации Светлана процитировала знаменитого итальянского дизайнера Джорджио Армани: "Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится".

На одном из фото Лобода расстегнула пиджак, оголив бюст. Поклонники артистки оценили ее образ и написали сотни комплиментов.

Светлана Лобода облачилась в наряд от бренда Schiaparelli
Светлана Лобода облачилась в наряд от бренда Schiaparelli
Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментария фанаты отметили, что Светлане очень идет такой фасон и сам образ получился очень удачным:

  • Красивая!
  • Я видела ваши тренировки...это не просто красивый пиджак!
  • Шикарная!
  • Очень красиво, и такой богатый цвет.
  • Это пиджак прилагается к такой шикарной женщине!
  • Макияж такой классный!
  • У вас фигура – класс, и пиджак сидит, как надо.
  • Шикарная женщина и выбрала шикарный эксклюзивный костюм! Очень элегантно! Стильно, красиво!
Скриншот: Instagram

После того как продюсер Нателла Крапивина поскандалила с Филиппом Киркоровым, она удивила всех известием, что больше не будет продюсировать Светлану Лободу. Все эти дни многие пытались угадать, кто же теперь будет работать с украинской артисткой. Как оказалось, певица уже нашла себе концертного директора, и весьма известного – Табриза Шахиди.

Напомним, что Нателла Крапивина разгромила российский шоу-бизнес и дерзко прокомментировала фото Филиппа Киркорова на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. На том снимке певец позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом Давидом Манукяном.

Смотрите видео, как Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон-2020":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Светлана Лобода
Реклама

Новости партнеров

Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые

Популярные статьи

Вчера, 14:08Звездно

Николаев стал первым мужчиной Королевой: Я была воспитана строго, секс случился после замужества

Вчера, 11:31Звездно

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

Вчера, 09:43Events

День Святого Духа: что нельзя делать в праздник

Вчера, 06:20Events

День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

20 июняЗвездно

Украинские звезды поздравляют пап с Днем отца: трогательные фото

20 июняЗвездно

Все как в жизни: Джанабаева и Меладзе пожаловались на будни родителей (видео)

20 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

20 июняEvents

День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах

20 июняEvents

Поздравления с Троицей-2021 в СМС и коротких стихах

20 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

20 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

19 июняМодно

60-е, блестки или нюд? Выбираем актуальный макияж на выпускной

19 июняЗвездно

Как российский шоубиз гулял на дне рождения Максима Галкина (видео)

19 июняЗвездно

Киркоров не поздравил Галкина с днем рождения. Все думают, что виновата Пугачева

19 июняЗвездно

Пугачева впервые за долгое время спела на публике: как сейчас звучит голос певицы

19 июняEvents

Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

Новости партнеров

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять