Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова уже вот-вот родит. Последние новости из роддома (фото)

Сегодня, 19:41

Совсем скоро в семье украинского артиста Виктора Павлика состоится пополнение. Уже сегодня его супруга, Екатерина Репяхова, отправилась в родильный дом и ожидает родов

Екатерина Репяхова в роддоме
Екатерина Репяхова в роддоме
Фото: instagram.com/repyahovakate

Беременная Екатерина Репяхова, для будущего сына которой уже подготовлена комната, сейчас находится в родильном доме и ожидает родов. Сегодня утром у нее начали "подтекать воды", поэтому вместе с Виктором Павликом они сразу поехали к докторам. Теперь у девушки начались более сильные схватки и своим подписчикам она предложила угадать, состоятся роды – сегодня или уже завтра, 15 июня.

В своем Instagram-аккаунте Екатерина Репяхова рассказала, что по приезду в роддом ей сделали тест, а потом врачи отпустили на несколько часов домой. Виктор Павлик свозил свою любимую туда и обратно, чтобы она смогла собрать вещи и помыть голову.

Скриншот Instagram

По возвращению в роддом молодая супруга Виктора Павлика показала результаты кардиотокографии. Девушка сообщила, что схватки уже появились.

Скриншот Instagram

Затем Екатерина Репяхова призналась, что очень голодна. На тот момент схватки девушки уже стали более сильными.

"Скучно и кушать хочется. Схватки уже более сильные, но пока не критично больно", – сообщила подписчикам супруга Виктора Павлика.

Скриншот Instagram

В итоге Екатерина наконец-то поела и показала фото с цветами и шарами, которые, по ее словам, остались дома.

"Утро такое, а вечер уже в роддоме. Лежу. Замеряю схватки. Вся эта красота осталась дома. Буду любоваться хотя бы на фото. Огромное спасибо всем за поддержку. Так интересно, когда рожу – 14 или 15, как думаете? Сейчас на часах 17:40. Продолжительность схваток 30 секунд, каждые 3-5 минуты", – написала Екатерина в новом посте.

Екатерина Репяхова в роддоме
Екатерина Репяхова в роддоме
Фото: instagram.com/repyahovakate

Смотрите в сюжете, какой вкусный завтрак приготовил Виктор Павлик и что он рассказал о своей юности:

Напомним, что ранее в Сети появилось фото Екатерины Репяховой в молодости.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сейчас выглядит младшая дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой - смотрим редкое фото Фейерверк и пятиярусный торт: Ани Лорак устроила для дочери второй день рождения Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)
шоу-бизнес беременность роды Виктор Павлик дети звезд Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи

Популярные статьи

Сегодня, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Сегодня, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Сегодня, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Сегодня, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Сегодня, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Сегодня, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Сегодня, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 23:21Звездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Вчера, 09:27Звездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Вчера, 08:47Звездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

12 июняЗвездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

Новости партнеров

Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Полезная добавка к кофе, которая благотворно влияет на организм
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом
Кейт Міддлтон приголомшила стильним шотландським образом
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять