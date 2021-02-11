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Супруга Ступки обматерила содержанок за рулем: "Нас**али на Теслу" (видео)

Сегодня, 16:21

Полину Логунову разозлили неумелые водители на дорогах

Полина Логунова, телеведущая и супруга актера Дмитрия Ступки, которая рассказала о возможном разводе с ним, резко высказалась о некоторых девушках, которые, по ее мнению, не умеют водить автомобиль. Видео с жалобами, которые Полина сопроводила матами, она опубликовала в Instagram.

На видео Полина ведет автомобиль и рассуждает о девушках-содержанках, которым их состоятельные покровители покупают дорогие машины. Автомобиль – шикарный подарок, особенно ко Дню всех влюбленных. К слову, мы подобрали 14 крутых идей, как отметить этот праздник.

По мнению Логуновой, многие девушки не умеют водить авто и постоянно создают аварийные ситуации на дорогах.

"Живу, работаю на Печерске, и тут большая концентрация шл*х, которые нас**али себе на "Теслы" и "Мэрсы" (автомобили Tesla и Mercedes – Ред.). Пацаны, покупайте им "копейки", потому что эти бабищи нарушают ПДД. Она считает, если глотает чью-то сперму, то ее все должны пропустить, потому что ей заплатили денег", – возмущается Логунова.

Полина Логунова
Видео: instagram.com/polinalogunova

Полина назвала таких барышень "ша**вами" и предложила им переехать из Печерского района, где она проживает, ведь они "все равно не работают и ездят по ночам". Логунова также предложила всем возлюбленным таких девушек купить "абонемент на элитное такси".

Ранее Полина Логунова заявила, что у нее появляются суицидальные мысли.

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