Супруга Петросяна впервые прокомментировала слухи о второй беременности

В Сети все чаще говорят о второй беременности Татьяны

В прошлом году Евгений Петросян и его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Ваганом – в честь отца юмориста. Сейчас же в Сети все чаще говорят о второй беременности избранницы Петросяна. У себя в InstaStories Брухунова впервые прокомментировала слухи.

На последних фото подписчики Татьяны рассмотрели округлившийся животик супруги юмориста.

Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

В Stories Брухунова опровергла информацию о второй беременности, а изменения в фигуре объяснила тем, что любит поесть на ночь.

"Прекращаю есть на ночь", – написала Татьяна.

Отметим, что первую беременность Брухунова не афишировала.

Напомним, недавно друзья Евгения Петросяна намекнули, что слухи о второй беременности могут оказаться правдой.

Что правда, а что нет – покажет время. А пока предлагаем посмотреть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Ранее Евгений Петросян впервые показал сына.

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