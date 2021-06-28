Супруга Петросяна похвасталась изгибами фигуры в купальнике: "Не дай бог похудеть" (фото)

Российский юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова сейчас вместе отдыхают на Мальдивах. Татьяна публикует пляжные фото и делится впечатлениями об отпуске

Молодая супруга Евгения Петросяна похвасталась изгибами фигуры / Фото: instagram.com/bruhunova

32-летняя супруга 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой невролог посоветовал отправиться в отпуск, снова показала фигуру в купальнике.

Сейчас семейная пара отдыхает на Мальдивах. Оттуда Татьяна публикует фото и видео. На своей странице в Instagram она разместила снимок, на котором позирует в купальнике спиной к камере.

"Спонсор форм, изгибов и округлостей – шоколадки!" – подписала кадр Брухунова и добавила хештег #неДайБогПохудеть.

Татьяна Брухунова показала ягодицы / Фото: instagram.com/bruhunova

В комментариях подписчики Татьяны поддержали ее комплиментами и попросили ни в коем случае не худеть:

Не лишайте себя такого спонсора – вам идет!

Но только не худеть, не позволяйте себе испортить фигуру!

Шикарная, естественная женская фигура!

Красивые, женственные формы! Приятно посмотреть! Надоели эти отфотошопленные, накачанные девки с губами-сардельками. Хочется смотреть на людей, как ты сам!

Когда все откладывается в правильном месте...

Скриншот: Instagram

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала несколько фото в купальниках. Устроить фотосессию на берегу моря или океана – отличная идея, как провести лето. Но мы собрали еще 10 крутых вариантов, как провести этот жаркий сезон ярко и весело.

Смотрите видео о том, какие купальники выбирают украинские знаменитости: