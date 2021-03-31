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Супруг Ольги Сумской получил звание заслуженного артиста Украины

Сегодня, 12:17

Президент Владимир Зеленский присудил награды выдающимся деятелям театра

Супруга актрисы Ольги Сумской, которая ранее в душе спела хит из "Титаника", актера Виталия Борисюка наградили почетной наградой. Теперь артист будет носить звание заслуженного артиста Украины.

Соответствующий указ "О награждении государственными наградами по случаю Международного дня театра", который был опубликован на сайте Офиса президента, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

Государственную награду также получил актер Николай Боклан – он удостоился почетного звания народного артиста Украины.

Николай Боклан
Николай Боклан
Фото: kino-teatr.ru

Актрисы Олеся Жураковская и Полина Лазова были награждены орденом княгини Ольги III степени.

Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Полина Лазова
Полина Лазова
Фото: ft.org.ua

Ранее Министр культуры Александр Ткаченко объяснил, почему Киркоров все еще "народный артист Украины".

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