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Стоял на крыше и орал: Влад Яма рассказал о неловких моментах на работе

Сегодня, 18:19

4 марта на широкие экраны Украины вышел комедийный фильм "Нереальный КОПец"

4 марта на широкие экраны Украины вышел комедийный фильм Александра Беляка "Нереальный КОПец". По сюжету, президент сообщает, что теперь все дети чиновников должны учиться и работать в Украине. Поэтому руководитель полиции Петр Бурундяк вызывает своего сына Василия прямиком из Лос-Анжелеса. Теперь гламурному лентяю придется стать настоящим копом.

Главные роли в фильме сыграли Богдан Юсипчук, Дмитрий ступка, Анна Саливанчук, Стас Боклан и Полина Логунова. К звездному касту актеров также присоединился известный хореограф Влад Яма.

"Помню, как мне позвонил режиссер ленты Александр Беляк и предложил сыграть очень необычную роль в фильме. Мой герой абсолютно отличается от меня в жизни, но тем интереснее мне было перевоплощаться в этот образ", – признался профессиональный танцор.

Влад также рассказал, что хоть роль у него и не большая, но без курьезов не обошлось. Однажды ему было весьма неловко.

Кадр из фильма "Нереальный КОПец"
Кадр из фильма "Нереальный КОПец"
Фото: youtube.com

"Для меня самым запоминающейся ситуацией на площадке был момент, когда мне пришлось стоять на крыше и изо всех сил кричать свой текст в образе моего героя. А люди, которые проходили мимо, вообще не понимали, что происходит: им не было видно ни камер, ни съемочной группы. А я продолжал играть роль и мило улыбаться прохожим. Со стороны это выглядело весьма забавно", – поделился Яма.

Для съемок фильма "Нереальный КОПец" команда также специально подготовила новый автомобиль Porsche Panamera 2020 года, который обклеили реальной символикой фильма и Национальной Полиции. В первый день выезда авто улицами города, сотни людей успели сфотографировать с роскошной машиной и буквально взорвать соцсети яркими фотографиями.

Читайте подробнее о фильме "Нереальный КОПец" на нашем сайте.

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кино Влад Яма
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