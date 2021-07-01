Степаненко продолжит судиться с Петросяном за имущество, которое оценили в 20 млн долларов

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года и до сих пор экс-супруги не могут решить вопрос с собственностью

Елена Степаненко обжаловала решение о разделе имущества с Евгением Петросяном / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Казалось, что в бракоразводном процессе Елены Степаненко и Евгения Петросяна поставлена точка, но нет. Елена Степаненко решила обжаловать решение суда о разделе совместно нажитого имущества.

Юмористка оказалась недовольной тем, как суд поделил совместно нажитое имущество – деньги, многочисленные квартиры, машины, предметы искусства и антиквариат.

"Нисколько не сомневался, что Степаненко будет оспаривать решение суда. Да, в ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, что итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными и постоянно уточнялись от заседания к заседанию. Мы с жалобой еще не ознакомились", – рассказал адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин изданию StarHit.

Елена Степаненко и Евгений Петросян продолжат делить имущество / Фото: Instagram

Отметим, ранее суд решил разделить имущество поровну. Степаненко стала обладательницей нескольких произведений искусств. Теперь у нее есть картина "Старый дуб", которую изначально она планировала оставить бывшему супругу, а также юмористка получила в свое распоряжение книги "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность".

По информации СМИ общая стоимость имущества супругов оценивается в 1,5 миллиарда рублей (около 20 миллионов долларов).

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года. После развода юморист женился в пятый раз. Его избранницей стала 32-летняя помощница Татьяна Брухунова. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 75-летнего Петросяна.

Смотрите сюжет о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна:

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