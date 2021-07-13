Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма может уехать из Лондона

После своего дня рождения старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж может уехать учиться в школу- интернат

Принц Джордж может учиться в той же школе, что и его отец и дядя / Фото: Getty Images

22 июля старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу, который на днях посетил с родителями финал "Евро-2020", исполняется восемь лет. Сейчас герцоги Кембриджские раздумывают над тем, чтобы их старший сын продолжил обучение за пределами Лондона – в частной школе-интернате Ладгроув в Беркшире. В этом учебном заведении учились принцы Уильям и Гарри. Об этом пишет The Mirror.

Как рассказал инсайдер, недавно Кейт и Уильям побывали в школе-интернате, где уточнили все нюансы. Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

Еще ничего не решено. Возможно, Джордж продолжит обучение в школе на юго-востоке Лондона, – рассказал инсайдер.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Джордж на финале Евро-2020 / Фото: Getty Images

Сейчас принц Джордж вместе со своей сестрой, шестилетней принцессой Шарлоттой, ходит в школу в Лондоне.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон и принц Уильям уже готовят старшего сына к восхождению на престол. Первенец пары занимает третье место в порядке наследования британского престола.

Родители углубились в детали того, что ждет маленького принца. На это их подтолкнул нерадужный опыт самого Уильяма. Вокруг него постоянно были разговоры о предназначении, но конкретно с ним никто ничего не обсуждал. Они с Кейт решили, что к Джорджу нужен особый подход, – пишет DailyMail .

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом:

Ранее принц Уильям отказался мириться с принцем Гарри.