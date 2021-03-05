"Стань в позу": NK в новом образе представила свежий релиз "Девочки рулят"

Певица выпустила трек, который посвятила девочкам

NK | Настя Каменских, которая поцеловалась с Олей Поляковой на шоу "Маска", презентовала зажигательный трек "Девочки рулят". Композиция войдет в новый альбом Насти. Его премьера запланирована на конец весны.

В новой песне для слушателей откроется еще одна грань Насти Каменских – зажигательная и дерзкая девушка, которая вместе со своими подругами кайфует от жизни и несет миру свою силу.

NK | Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Девочки рулят" – это новый манифест всех отрывных девчонок. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас.

А знате, что любят девочки? Подарки! Чтобы заранее знать, в какой праздник и что дарить близким, откройте наш календарь праздников, где есть готовые варианты с подарками.

Она находится в гармонии с собой, своими единомышленниками по красоте и стилю – подругами и окружающими. Такая девушка всегда знает, что она "рулит" и эти харизма и магия уверенности в себе еще больше влечет мужчин и будоражит их внимание.

"Девочкам всегда важно помнить, в чем наша сила. Мы прекрасны. Наша миссия – идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом. Именно это цепляет парней. Мы команда, где все девчонки стоят горой за красоту и стиль, а при себе у них всегда помада и чулки. При этом мы всегда наполнены яркими эмоциями, счастливы, любим и любимы. Мы следим за собой, не концентрируемся на проблемах и недостатках, а знаем, что все мы индивидуальны и женственны. Знайте – girls rule!", – поделилась Каменских.

Клип "Девочки рулят" выйдет уже 18 марта. В нем появятся Леся Никитюк, Даша Астафьева и другие известные украинки. Ждем премьеры!

Напомним, ранее Настя Каменских назвала своих фаворитов на шоу "Маска".

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