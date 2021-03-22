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Сравнивают с украинским и ругаются на Тимати: в Сети обсуждают новый сезон российского"Холостяка"

Сегодня, 15:13

Героем российской версии романтического шоу стал Тимати

"Если бы у слова "хайп" была человеческая версия, его бы звали Тимати", – написал один из пользователей Instagram о новом сезоне российской версии шоу "Холостяк". С момента анонса романтического реалити его не обсудил только ленивый. Далее коротко рассказываем, что происходит.

Почему все обсуждают "Холостяк" с Тимати

Бурную реакцию у зрителей и в социальных сетях вызвала новость о том, что новым "Холостяком" станет Тимати, у которого за спиной недавнее расставание и двое детей.

Вдобавок ко всему, в Инстаграм спорили и ругались о том, что Никита Добрынин – герой 9-го сезона украинского "Холостяка" – стал ведущим шоу в России.

Никита Добрынин и Тимати
Никита Добрынин и Тимати
Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

"Холостяк" закрыли?

И да, и нет. Перед выходом второго эпизода Тимати в своем Instagram сообщил, что первый выпуск удаляют с YouYube и вообще шоу закрывают из-за хейта со стороны женщин, не понимающих, как участницы могут бороться за одного мужчину.

Такой ход создателей "Холостяка" многие назвали хайпом и пиаром, а на следующий день Тимати заявил, что проект таки не закрывают.

Почему в Сети сравнивают украинский и российский "Холостяк"

После премьеры второй серии "Холостяка" с Тимати зрители высказали свое негодование в Instagram-аккаунте проекта. Многие жалуются на хронометраж выпуска, слишком большое количество рекламы, "никакой" сюжет и наигранность.

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"Мы хотим смотреть о построении любви и отношений, а не это все. Не умеете снимать такое, спросите у коллег "Холостяка" других стран, или вообще не занимайтесь этим. Позор", – пишут в Сети.

Скриншот: instagram.com/holostyak.tnt.official

В пример некоторые ставят украинского "Холостяка", где и серии длиннее, и сюжет насыщенный.

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"В украинской версии – о любви. Это по сериям видно и по итогу, что пары складываются, семьи создаются... тут же хайп сплошной", – пишут в комментариях.

Скриншот: instagram.com/holostyak.tnt.official

Упомянули и Никиту Добрынина, который кому-то понравился больше, чем другой ведущий "Холостяка" в России – Петр Фадеев.

Скриншот: instagram.com/holostyak.tnt.official

Напомним, что ранее Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке".

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