Спустя четыре месяца после родов: Софи Тернер пытается забеременеть во второй раз

Актриса хочет иметь большую семью

В июле этого года звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой. Актриса родила девочку, в честь которой уже успела сделать татуировку. СМИ пишут, что Софи и ее возлюбленный – музыкант Джо Джонас планируют второго ребенка.

И Софи, и Джо выросли в больших семьях, потому их желание иметь как можно больше детей – не удивительно.

"Джо и Софи уже пытаются завести еще одного ребенка. Рождение ребенка очень сблизило их, и они хотят создать большую семью", – передает слова источника издание Us Weekly.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: AFP

Свою беременность Софи долго скрывала. Она практически не появлялась на публике с округлым животом, а уже после родов поделилась в соцсети архивными "беременными" фотографиями.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а поженилась в июле 2019 года. Свадьбу пара отметила дважды: сначала они обвенчались в часовне в Лас-Вегасе, а через два месяца устроили шумную вечеринку во Франции.

Недавно знаменитая модель Карли Клосс подтвердила свою беременность.

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