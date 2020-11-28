Спустя четыре месяца после родов: Софи Тернер пытается забеременеть во второй раз
Актриса хочет иметь большую семью
В июле этого года звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой. Актриса родила девочку, в честь которой уже успела сделать татуировку. СМИ пишут, что Софи и ее возлюбленный – музыкант Джо Джонас планируют второго ребенка.
И Софи, и Джо выросли в больших семьях, потому их желание иметь как можно больше детей – не удивительно.
"Джо и Софи уже пытаются завести еще одного ребенка. Рождение ребенка очень сблизило их, и они хотят создать большую семью", – передает слова источника издание Us Weekly.
Свою беременность Софи долго скрывала. Она практически не появлялась на публике с округлым животом, а уже после родов поделилась в соцсети архивными "беременными" фотографиями.
Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а поженилась в июле 2019 года. Свадьбу пара отметила дважды: сначала они обвенчались в часовне в Лас-Вегасе, а через два месяца устроили шумную вечеринку во Франции.
Недавно знаменитая модель Карли Клосс подтвердила свою беременность.
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