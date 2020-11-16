Спустя четыре года после развода: Мартин Фримен из "Хоббита" вывел в свет свою новую девушку

Актера заметили с симпатичной незнакомкой

Звезда "Хоббита" и сериала "Шерлок" Мартин Фриман показал свою новую девушку. Папарацци заметили актера, когда тот шел, держась за руки, с симпатичной брюнеткой по Лондону, сообщает The Sun.

Скриншот: instagram.com/martineffinfreeman

Пока имя девушки журналистам узнать не удалось, но, похоже, пара вполне счастлива и у них все серьезно. Отметим, что в 2016 году Мартин развелся со своей супругой и коллегой по съемкам Амандой Аббингтон. Пара прожила вместе в фактическом браке целых 16 лет, у них двое общих детей: сын Джо и дочь Грейс.

Мартин Фримен и Аманда Аббингтон Фото: Getty Images

Мартин и Аманда познакомились на съемках фильма "Только мужчины" в 2000 году. Они также снялись вместе в фильмах "Собирая осколки бутылок", "Долг отдай", "Робинсоны", "Все вместе" и сериале "Шерлок".

Ранее Аманда рассказывала, что она очень тяжело пережила расставание с Мартином.

"Расставание было невероятно трудным, одним из самых темных моментов в моей жизни. Но благодаря этому эпизоду я узнала многое о себе, потому что была вынуждена противостоять своим худшим страхам. Это стало началом моего экстраординарного путешествия в самопознание", – говорила в одном из интервью Аббингтон.

Ранее Мартин Фримен признался журналистам в ошибках, которые допустил как отец.

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