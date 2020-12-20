Спорт, семья и автопарк: что известно о финалисте "Холостячки" – Алексее Тригубенко

Узнайте интересные подробности из жизни Алексея

Завершилось шоу "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Многие поклонники проекта болели за другого финалиста – Алексея Тригубенко, который, к слову, уже прокомментировал финал реалити.

Алексей Тригубенко Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Когда Ксения сообщила Алексею в финале, что она, увы, выбрала не его, Тригубенко расстроился и заявил, что теперь он не хочет некоторое время заводить серьезные отношения, чтобы не обжечься снова. Тем временем у парня появилась уже целая армия поклонниц, которые жаждут с ним познакомиться.

В этом материале Сегодня.Lifestyle собрали все, что известно о жизни Алексея, который успел покорить сердца многих украинок.

Краткая справка:

Возраст: 32 года

Род деятельности: владеет компанией, сдающей в аренду авто для водителей такси

Знак зодиака: Скорпион

Детство и семья Алексея Тригубенко

Как пишут в Сети, Алексей Тригубенко родился в обычной семье. Примером для него всегда был отец, который привил Тригубенко качества настоящего мужчины.

Алексей Тригубенко с сестрой Анастасией Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Семья Алексея занимается бизнесом. Отец Александр выращивает клубнику, в детстве Алексей часто был у отца на заводе и вдохновлялся его примером руководителя. У матери Алексея, Натальи – магазины одежды, а сестра Леши, Анастасия – кондитер, обучает готовке онлайн.

С родителями и сестрой Алексей нередко путешествовал и активно проводил досуг. В детстве, по словам отца Тригубенко, Алексей занимался карате и мог сесть на шпагат.

Карьера

Четыре года назад Алексей начал свой бизнес. Сейчас он владеет компанией, которая сдает автомобили для водителей такси в аренду. В автопарке Тригубенко уже 140 автомобилей. Мужчина планирует расширять бизнес и открывать автопарки по всей Украине.

Алексей Тригубенко Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Хобби

Известно, что Алексей любит активный отдых. Он также увлекается спортом и путешествиями, а на проекте "Холостячка" мужчина продемонстрировал отличные навыки экстремального вождения.

Алексей Тригубенко Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Личная жизнь

Со своей бывшей возлюбленной Алексей жил целых семь лет. Пара рассталась из-за того, что девушка не поддерживала Тригубенко в его начинаниях. Кроме этого, она не хотела детей, в то время как Алексей всегда об этом мечтал.

Алексей Тригубенко Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Вот, что Алексей писал о Ксении: "Когда я впервые увидел Ксюшу на первой вечеринке, не мог поверить, что все это происходит со мной и все по-настоящему. Ее красота ослепила меня, я утонул в ее глазах и вслушивался в ее нежный голос. Тогда мне показалось, что все вокруг будто остановилось. В тот момент я не видел и не слышал ничего, кроме нее".

Сейчас мужчине в комментариях под публикациями пишут сотни девушек, которые были возмущены выбором Ксении Мишиной не в пользу Алексея. Возможно, среди них уже есть будущая избранница участника "Холостячки"? Что ж, посмотрим. Желаем Леше найти свою любовь и создать крепкую, счастливую семью!

Ранее мы рассказывали, как прошел финальный выпуск "Холостячки".

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