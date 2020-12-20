Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Спорт, семья и автопарк: что известно о финалисте "Холостячки" – Алексее Тригубенко

Сегодня, 09:00

Узнайте интересные подробности из жизни Алексея

Завершилось шоу "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Многие поклонники проекта болели за другого финалиста – Алексея Тригубенко, который, к слову, уже прокомментировал финал реалити.

Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Когда Ксения сообщила Алексею в финале, что она, увы, выбрала не его, Тригубенко расстроился и заявил, что теперь он не хочет некоторое время заводить серьезные отношения, чтобы не обжечься снова. Тем временем у парня появилась уже целая армия поклонниц, которые жаждут с ним познакомиться.

В этом материале Сегодня.Lifestyle собрали все, что известно о жизни Алексея, который успел покорить сердца многих украинок.

Краткая справка:

Возраст: 32 года

Род деятельности: владеет компанией, сдающей в аренду авто для водителей такси

Знак зодиака: Скорпион

Детство и семья Алексея Тригубенко

Как пишут в Сети, Алексей Тригубенко родился в обычной семье. Примером для него всегда был отец, который привил Тригубенко качества настоящего мужчины.

Алексей Тригубенко с сестрой Анастасией
Алексей Тригубенко с сестрой Анастасией
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Семья Алексея занимается бизнесом. Отец Александр выращивает клубнику, в детстве Алексей часто был у отца на заводе и вдохновлялся его примером руководителя. У матери Алексея, Натальи – магазины одежды, а сестра Леши, Анастасия – кондитер, обучает готовке онлайн.

С родителями и сестрой Алексей нередко путешествовал и активно проводил досуг. В детстве, по словам отца Тригубенко, Алексей занимался карате и мог сесть на шпагат.

Карьера

Четыре года назад Алексей начал свой бизнес. Сейчас он владеет компанией, которая сдает автомобили для водителей такси в аренду. В автопарке Тригубенко уже 140 автомобилей. Мужчина планирует расширять бизнес и открывать автопарки по всей Украине.

Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Хобби

Известно, что Алексей любит активный отдых. Он также увлекается спортом и путешествиями, а на проекте "Холостячка" мужчина продемонстрировал отличные навыки экстремального вождения.

Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Личная жизнь

Со своей бывшей возлюбленной Алексей жил целых семь лет. Пара рассталась из-за того, что девушка не поддерживала Тригубенко в его начинаниях. Кроме этого, она не хотела детей, в то время как Алексей всегда об этом мечтал.

Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Вот, что Алексей писал о Ксении: "Когда я впервые увидел Ксюшу на первой вечеринке, не мог поверить, что все это происходит со мной и все по-настоящему. Ее красота ослепила меня, я утонул в ее глазах и вслушивался в ее нежный голос. Тогда мне показалось, что все вокруг будто остановилось. В тот момент я не видел и не слышал ничего, кроме нее".

Сейчас мужчине в комментариях под публикациями пишут сотни девушек, которые были возмущены выбором Ксении Мишиной не в пользу Алексея. Возможно, среди них уже есть будущая избранница участника "Холостячки"? Что ж, посмотрим. Желаем Леше найти свою любовь и создать крепкую, счастливую семью!

Ранее мы рассказывали, как прошел финальный выпуск "Холостячки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Самый мерзкий тип из всех": зрители неоднозначно отреагировали на победу Эллерта в "Холостячке" Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе «Холостячки» - Александре Эллерте Рыбак прокомментировал финал «Холостячки», а Эллерт ему ответил
Ксения Мишина Холостячка Холостячка 2020 Алексей Тригубенко
Реклама

Новости партнеров

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Скончавшийся Джигарханян вскоре может стать папой?
Скончавшийся Джигарханян вскоре может стать папой?

Популярные статьи

Вчера, 21:04Шоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

Алексей Тригубенко о проигрыше в "Холостячке": "Я стал счастливее"

Вчера, 08:00Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Вчера, 06:00Fun

День святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 05:55Психология

Гороскоп на сегодня 19 декабря: Овны будут зажигалками, а Тельцов ждет успех

Вчера, 00:01Events

С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряFood

Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

18 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

18 декабряFood

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

18 декабряWellness

Как не попасть на подделку: главные правила выбора крабовых палочек

18 декабряFun

Как сейчас выглядит особняк из "Один дома": сравниваем фото

18 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 18 декабря: Овнам не нужно себя грузить, а Тельцам за обедом можно даже вина выпить

17 декабряШоу-бизнес

Как постарел Меладзе! Фаны перепутали Константина с Леонидом Брежневым (фото)

17 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

17 декабряПсихология

11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

17 декабряFun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Новости партнеров

4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
Смесь меда, чеснока и лимона – как правильно принимать
Смесь меда, чеснока и лимона – как правильно принимать
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
Як коронавірус впливає на людську психіку
Як коронавірус впливає на людську психіку
Год Быка: что можно и что нельзя ставить на новогодний стол
Год Быка: что можно и что нельзя ставить на новогодний стол
Побічні ефекти вакцини від COVID-19: що про це відомо
Побічні ефекти вакцини від COVID-19: що про це відомо
В Узбекистане появится национальный смартфон: что особенного
В Узбекистане появится национальный смартфон: что особенного
10 дизайнерских решений, которые помогут сэкономить пространство
10 дизайнерских решений, которые помогут сэкономить пространство

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять