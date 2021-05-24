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Спасибо проекту за Аню: холостяк Заливако о своей избраннице, но фанаты негодуют

Сегодня, 14:45

31-летний Михаил Заливако поделился эмоциями от участия в проекте "Холостяк" и выразил благодарность команде, которая с ним работала

Михаил Заливако о проекте "Холостяк"
Михаил Заливако о проекте "Холостяк"
Фото: instagram.com/kanyeeebear

Харьковский бизнесмен Михаил Заливако, который ранее прокомментировал финал "Холостяка-11", поблагодарил проект за встречу со своей возлюбленной. Михаил написал отдельный пост в соцсети, в котором отметил заслуги команды проекта.

В Instagram Михаил Заливако опубликовал фото со съемок "Холостяка" в Дубае. Команда проекта сделала групповое фото на открытой террасе, которая и стала главной локацией финала шоу. Михаил признался: раньше думал, что ему сложно будет говорить что-то на камеру. В итоге все прошло очень легко и непринужденно.

"И уверен, что это заслуга именно команды, которая была со мной. Сказать, что я был в кайфе, – ничего не сказать! Насколько эти ребята профессионалы своего дела, насколько все масштабно и четко… Поэтому я себя чувствовал максимально комфортно. Есте-е-е-е-ственно, это было бы сложнее сделать, если бы не Гриша!" – написал Михаил Заливако, отметив ведущего Григория Решетника.

В завершение Михаил не смог не упомянуть свою возлюбленную – Анну Богдан.

"А главное, спасибо проекту за Аню. Я уже не раз говорил, что я пришел сюда вовремя", – написал Заливако.

Михаил Заливако и Анна Богдан
Михаил Заливако и Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

В комментариях подписчики Михаила продолжили выражать недовольство его выбором в конце проекта.

  • "Жаль вас, честно говоря..."
  • "Я вообще не понимаю, зачем было вернуть Юлю на финал? Чтоб жестко унизить".
  • "Вы меня простите, правда, но так сухо написано и официально, слова об Ане, и у нее о Вас..."

Другие, наоборот, поддержали Михаила и Анну.

  • "Миша, будьте счастливы и не обращайте внимание на злобные комментарии. Это твой выбор и твоя жизнь".
  • "Какие странные люди. Вы что, судьи? Кого вы судите? Он выбрал Аню, ему с ней жить – не вам".

Напомним, что ранее в Сети эмоционально отреагировали на финал "Холостяка-11".

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