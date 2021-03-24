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Создателей российской "Маски" обвинили в откровенном плагиате костюмов: фото

Сегодня, 13:43

Эстонский дизайнер увидела свои работы на российском шоу

Пока все восхищаются костюмами из гипершоу "Маска", которое выходит на телеканале "Украина", в России из-за костюмов разгорелся скандал. Оказывается, несколько персонажей для российский версии были скопированы.

Эстонский дизайнер и стилист Лийси Ээсма увидела, что российские коллеги повторили ее костюмы.

На своей страничке в Instagram она предложила сравнить ее работы, которые она делала для эстонской версии популярного шоу, и вариант российских коллег.

"Наконец-то меня скопировали. Привет, популярность и слава! Мой розовый лев и желтая неваляшка склонированы в российском шоу "Маска", – написала она.

Слева – костюмы Лийси, справа – российских дизайнеров.

Слева костюм Лийси, справа – российских дизайнеров
Слева костюм Лийси, справа – российских дизайнеров
Фото: instagram.com/liisieesmaa/

Слева костюм Лийси, справа – российских дизайнеров
Слева костюм Лийси, справа – российских дизайнеров
Фото: instagram.com/liisieesmaa/

Также она прокомментировала скандал изданию DELFI.

Эстонский дизайнер рассказала, что костюмы делала для двух версий шоу, но никому не продавала права на свои работы.

"Я сделала дизайн этих персонажей для эстонской версии шоу. После этого мы продали их латышам для их версии Balss maskā. То есть они снова использовали созданные мной 10 костюмов и сами сделали еще двух персонажей… Но я не заключала никаких договоров, чтобы продать кому-то свое авторство. Для меня было удивительно, что латыши покупают эти костюмы, а Россия, где есть миллионы зрителей и, скорее всего, более внушительный бюджет, делает копии", – сказала Лийси.

Костюмы российских дизайнеров она назвала нелепыми и отметила, что копии – это копии.

Костюмы мы уже успели рассмотреть, а теперь предлагаем посмотреть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу Дед Панч и молодежь. В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Ранее Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска".

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Источник: instagram.com/liisieesmaa/
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