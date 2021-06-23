Соломия Витвицкая назвала Кузьму Скрябина лучшим соведущим: Вспоминаю его с большой теплотой

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая была знакома с музыкантом Андреем Кузьменко не один десяток лет. В новом интервью Соломия поделилась теплыми воспоминаниями о работе с ним

Соломия Витвицкая вспомнила Кузьму Скрябина Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая Соломия Витвицкая, которая ранее рассказала, как жила с супругом до развода, назвала солиста группы "Скрябин" Андрея Кузьменко своим лучшим соведущим. Соломия и Андрей часто работали вместе и несмотря на огромный опыт телеведущей, музыкант по-прежнему остается ее одним из любимых коллег.

Об этом телеведущая рассказала в новом интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале PRO:WIDER.

"Одним из лучших соведущих был Кузьма. Потому что с ним было очень комфортно. Ты ощущаешь себя, как королева, а он такой: "Я парень из села ". Он на себя брал эту, возможно, негативную сторону, переводил в юмор многое, но всегда свою соведущую он преподносил так, что чувствуешь принцессой. У Кузьмы это очень органично получалось. Я всегда вспоминаю его с большой теплотой и говорю что это один из моих любимых соведущих", – рассказала Соломия Витвицкая.

Андрей Кузьменко был старше Соломии Витвицкой на 12 лет. Когда музыкант ушел из жизни, Соломия оплакивая его гибель, поделилась редким снимком, сделанным в 1996 году. Тогда она была еще 16-летней школьницей, которая вместе с подругой пробралась за кулисы гала-концерта на львовском стадионе "Украина" и сделала фото с Кузьмой.

Соломия Витвицкая с подругой за кулисами гала-концерта Кузьмы Скрябина в 1996 году Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, что в феврале 2015 года под Кривым Рогом произошла ужасная трагедия – лидер "Скрябина" Андрей Кузьменко погиб в ДТП. Внедорожник музыканта столкнулся с молоковозом – Кузьма Скрябин скончался спустя несколько часов от полученных травм.

Больше деталей о жуткой аварии, в которую попал Кузьма Скрябин – смотрите в видео:

Ранее в годовщину смерти Скрябина звезды тепло вспомнили артиста.

В апреле этого года стало известно, что на столичных Позняках появится Аллея нот Кузьмы Скрябина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться