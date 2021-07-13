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Солистка Go_A каждый день лично переписывается с одним из участников Евровидения: о чем общаются

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
13 июля, 17:27
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Екатерина Павленко призналась, что Go_A планируют коллаборацию с победителями "Евровидения-2021" – Måneskin, а также с участником конкурса от Швейцарии – Gjon’s tears
Екатерина Павленко каждый день общается с участником Евровидения от Швейцарии - Gjon’s tears
Екатерина Павленко каждый день общается с участником Евровидения от Швейцарии - Gjon’s tears / Фото: instagram.com/monokatee, instagram.com/gjon.s_tears

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая недавно надела конус на голову на Atlas Weekend, призналась, что каждый день переписывается с участником "Евровидения-2021" из Швейцарии – Gjon’s Tears (настоящее имя – Джон Муггаремай).

Возможно, этот факт удивит некоторых поклонников группы, ведь многие помнят, как сильно Go_A сдружились с победителями "Евровидения" – итальянской группой Måneskin.

Мы не общаемся с участником из Италии каждый день. У них сейчас очень напряженный график, в принципе, как и у нас. На общение времени немного. Можем в директе в Instagram друг другу что-то написать или полайкать фоточки. Каждый день я общаюсь в WhatsApp с участником из Швейцарии. С ним у нас более дружеские отношения, но и о совместном творчестве думаем. Тоже хотели бы поработать вместе, – цитирует Екатерину Новый канал.

Måneskin
Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

По словам Екатерины, она все же иногда переписывается с итальянцами и даже планирует вскоре записать совместную песню.

В наших планах есть коллаборация с ними. Но надо понять, как это правильно сделать в юридическом поле. Måneskin подписали определенный контракт, у нас тоже есть свои формальности, поэтому следует разобраться в этих штуках. Когда группа переходит на такой серьезный уровень, то появляется очень много серьезных вопросов, которые не обойти. Есть желание и творческое вдохновение поработать вместе, но есть также куча бумажной волокиты, – делится солистка Go_A.

Отметим, что во время конкурса у Måneskin и Go_A действительно сложились дружеские отношения. Итальянцы даже успели выучить припев песни, с которой наша группа выступала на музыкальном состязании. Солист Måneskin Дамиано Давид на пресс-конференции после победы заявил, что Go_A – его любимые участники "Евровидения" в этом году.

Напомним, забавное видео на трек Шум Go_A, где вокалистка лепит вареники, собрало миллион просмотров.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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